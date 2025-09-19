ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στο Μενίδι: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Επιχειρούν τρία ελικόπτερα

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής

Φωτιά στο Μενίδι: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Επιχειρούν τρία ελικόπτερα
Φωτογραφία: Eurokinissi
Μαίνεται η φωτιά στο Μενίδι που καίει σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης. 

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ελικόπτερα. 

Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

Εικόνες από τη φωτιά:

Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi

