Φωτιά τώρα στο Μενίδι - Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Μενίδι, συγκεκριμένα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης που στεγάζεται στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Την ίδια ώρα μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής, μέσω του οποίου καλούνται να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη φωτιά: