Φωτιά τώρα στο Μενίδι - Μήνυμα του 112

Η φωτιά καίει σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης - Για την κατάσβεση συνδράμει και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής

LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στο Μενίδι - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
Εικόνα από τη φωτιά/Φωτογραφία: Facebook
Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Μενίδι, συγκεκριμένα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης που στεγάζεται στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο. 

Την ίδια ώρα μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής, μέσω του οποίου καλούνται να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη φωτιά: 

 

