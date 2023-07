Φωτιά στη Ρόδο: Τεράστιο κύμα αλληλεγγύης προς τους απεγκλωβισμένους τουρίστες

Παροιμιώδης ήταν η ανταπόκριση των Ροδιτών προκειμένου να βοηθήσουν όσους απεγκλωβίστηκαν από τα μέτωπα της φωτιάς.

Μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια προσέφεραν οι ντόπιοι σε όσους τη χρειάστηκαν μετά τις εκκενώσεις λόγω της φωτιάς και κυρίως στους επισκέπτες του νησιού. Οι Ροδίτες όλων των ηλικιών μαγείρεψαν, προσέφεραν βασικά είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και άλλα. Όπου τα γήπεδα και τα σχολεία δεν αρκούσαν άνοιξαν ακόμη και τα σπίτια τους για να φιλοξενήσουν τους πυροπαθείς.

Οι εικόνες από την ιστοσελίδα rodiaki.gr από το Κλειστό Γυμναστήριο του Βενετοκλείου είναι χαρακτηριστικές:

Facebook Twitter Φωτ.: Ροδιακή

Facebook Twitter Φωτ.: Ροδιακή

Facebook Twitter Φωτ.: Ροδιακή

Και οι τουρίστες στη πλειονότητά τους αναγνώρισαν αυτό το κύμα αλληλεγγύης από τους κατοίκους της Ρόδου. Μέσω social media πολλοί ξένοι επισκέπτες του νησιού ευχαρίστησαν τους Ροδίτες για την βοήθειά τους εκφράζοντάς τους την ευγνωμοσύνη τους για την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη που επέδειξαν κατά τις δύσκολες ώρες της φωτιάς στο νησί.



«Στις 4 π.μ. φτάσαμε στο σχολείο και οι ντόπιοι είχαν έτοιμο φαγητό, νερό, υπνόσακους για τους ανθρώπους, καταπληκτικό!» έγραψε ένας χρήστης. Μια άλλη ανάρτηση αναφέρει: «Ο ελληνικός λαός και οι εθελοντές ήταν καταπληκτικοί μπροστά σε μια τόσο τρομερή τραγωδία για τη χώρα τους».



Just been evacuated to a school in Rhodes. The Greek people and volunteers have been amazing in light of such a terrible tragedy for their country. #rhodes #greece pic.twitter.com/iS0qZvi5Hy