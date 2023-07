Φωτιά στη Ρόδο: Τι θα γίνει με τους τουρίστες που δεν πήραν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα στην εκκένωση

Με την φωτιά στη Ρόδο να μαίνεται για 6η μέρα σοβαρό ζήτημα τίθεται πλέον για την εξυπηρέτηση των τουριστών που βρίσκονται στο νησί.

Για τις περιοχές που έχουν πληγεί από την φωτιά στη Ρόδο έχει δοθεί εντολή από τους tour operators οι πτήσεις charter να έρχονται κενές ώστε να παραλαμβάνουν όσους επισκέπτες θέλουν να αποχωρήσουν από το νησί, ενώ έχει οργανωθεί από το ΥΠΕΞ hot spot στο αεροδρόμιο Ρόδου ώστε να υπάρχει ταχεία διεκπεραίωση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών ήδη μετακινείται στη Ρόδο για να εγκαταστήσει από σήμερα, στις 17:00, εντός του αεροδρομίου του νησιού Help Desk για τη διευκόλυνση, σε συνεργασία με τις οικείες πρεσβείες, της έγκαιρης αναχώρησης επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Ακόμη, προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών εγκαθίσταται στην Πολιτική Προστασία για να ενισχύσει την προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης κατά το μέρος που αφορά τη διεθνή επικοινωνία με πρεσβείες και πολίτες, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται και σύσκεψη υπό τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την αντιμετώπιση όλων των διεθνών πτυχών της κατάστασης που έχει προκύψει λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο υπουργός Εξωτερικων βρέθηκε, προ ολίγου, στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, όπου έδωσε οδηγίες στους ακολούθους υπηρεσίας για τον περαιτέρω χειρισμό της κατάστασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιήθηκε χθες, Σάββατο 22 Ιουλίου, «η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο μεταξύ ο δήμος Ρόδου μοιράστηκε την παρακάτω εικόνα από την διανυκτέρευση των τουριστών και γενικά όσων απεγκλωβίστηκαν χθες ζητώντας παράλληλα ενίσχυση σε τρόφιμα και άλλα είδη. Επίσης ο δήμος Ρόδου παρακαλεί θερμά όλους τους ιδιοκτήτες των υδροφόρων οχημάτων να παρουσιαστούν στο Χαράκι στα διυλιστήρια του φράγματος.

Σχετικά με την εκκένωση πάντως πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση μεταφοράς σε ασφαλή σημεία κατοίκων και τουριστών που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη χώρα λόγω της φωτιάς στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση περίπου 19.000 προσώπων. Τα 16.000 μεταφέρθηκαν με επίγεια μέσα και τα 3.000 με πλωτά.

Δεν έλειψαν πάντως και τα παράπονα από τουρίστες.

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi