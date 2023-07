Φωτιά στη Ρόδο: Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης στην Ελλάδα - 19.000 άτομα μεταφέρθηκαν

Με τα μέτωπα της φωτιάς στη Ρόδο να παραμένουν ανοιχτά και την επιχείρηση αντιμετώπισής τους να βρίσκεται σε εξέλιξη καταγράφονται και τα στοιχεία για την μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης που έλαβε χώρα στο νησί.

Τελευταίες πληροφορίες για τη φωτιά στη Ρόδο αναφέρουν πως οι φλόγες έφτασαν σε σπίτια στο Ασκληπειό. Συγκεκριμένα το rodiaki.gr επικαλείται αναφορές για φωτιά σε σπίτι στην περιοχή του Ασκληπειού πριν από λίγο, με τους κατοίκους να κάνουν έκκληση για βοήθεια στις πυροσβεστικές αρχές. Η προσέγγιση των οχημάτων της πυροσβεστικής στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού η ορατότητα είναι περιορισμένη εξαιτίας των καπνών που επικρατούν.

Σχετικά με την εκκένωση πάντως πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση μεταφοράς σε ασφαλή σημεία κατοίκων και τουριστών που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη χώρα λόγω της φωτιάς στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση περίπου 19.000 προσώπων. Τα 16.000 μεταφέρθηκαν με επίγεια μέσα και τα 3.000 με πλωτά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία από την Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου εκκενώθηκαν προληπτικά οι παρακάτω οικισμοί: Κιοτάρι, Γεννάδι, Πυλώνας, Λάερμα, Λάρδος, Λίνδος, Κάλαθος Μαλώνα, Ασκληπιείο, Πεύκους, Μάσσαρη, Χαράκι αλλά και από ξενοδοχεία των περιοχών αυτών. Πολλά άτομα ηλικιωμένα κυρίως, αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες απεγκλωβίστηκαν με υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των πολιτών μετακινήθηκε με τουριστικά λεωφορεία, σκάφη του λιμενικού και ιδιόκτητα πλοία που επιτάχθηκαν από το λιμενικό.

Φωτιά στη Ρόδο: Η κατάσταση στα νοσοκομεία

Συνολικά σύμφωνα με το ΕΚΑΒ και την ΥΠΕ Ν. Αιγαίου, στις δομές υγείας υπήρξαν εννέα προσελεύσεις ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα στα οποία παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν αμέσως μετά. Έως τώρα έχουν καταγράφει μόνο δυο εισαγωγές, ενός ατόμου με κάταγμα από πτώση κατά την εκκένωση ξενοδοχείου και μιας 31χρονης εγκύου που βρίσκεται στη μαιευτική κλινική και η οποία ειναι καλά στην υγεία της και παρακολουθείται.

Φωτιά στη Ρόδο: Πτήσεις charter

Για τις περιοχές που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά έχει δοθεί εντολή από τους tour operators οι πτήσεις charter να έρχονται κενές ώστε να παραλαμβάνουν όσους επισκέπτες θέλουν να αποχωρήσουν από το νησί, ενώ έχει οργανωθεί από το ΥΠΕΞ hot spot στο αεροδρόμιο Ρόδου ώστε να υπάρχει ταχεία διεκπεραίωση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους εκπροσώπους φορέων. Σύμφωνα με τις επιτόπιες καταγραφές της Πυροσβεστικής στο χωριό Λάερμα δεν υπήρξαν καταστροφές, παρά μόνο κάποιες περιορισμένες ζημιές περιμετρικά του οικισμού σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να διασωθει και ο οικισμός Ασκληπιείο.

Την προσπάθεια της πυροσβεστικής θα συνδράμουν ακόμη 3 αεροσκάφη (ένα Canadair και 2 Air Tractors). Συνολικά επιχειρούν στο νησί 15 αεροσκάφη και ελικόπτερα πυρόσβεσης και 2 συντονιστικά εναέρια μέσα.

Thousands of tourists were evacuated from hotels on Rhodes Island as a wildfire in Greece continued to spread to settlements due to strong winds https://t.co/Swr4H0IoSh pic.twitter.com/VSU8cgLaDC — Anadolu English (@anadoluagency) July 22, 2023

Shocking scenes in Rhodes, Greece! Praying all the locals & tourists are able to get to safety. Keep positive & hydrated! #Rhodes #RhodesFires #Greece

pic.twitter.com/Ta4b9n7Tlj — 𝓢🪬 (@ThatLondonLady) July 23, 2023

BREAKING: Tourists evacuated following wildfires in Rhodes



Read more: https://t.co/ONDHfdvUMW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fOkhYwMr3b — Sky News (@SkyNews) July 22, 2023

Πού φιλοξενούνται όσοι απεγκλωβίστηκαν

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις εκκένωσης, απεγκλωβισμού και φιλοξενίας πολιτών που γίνονται στο νησί της Ρόδου, προτεραιότητα της Πολιτείας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εξασφαλίστηκαν χώροι για την προσωρινή φιλοξενία χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών που απομακρύνθηκαν από τις εστίες ή τα καταλύματά τους, σε ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρο, γυμναστήρια, σχολεία και δημόσιους/ δημοτικούς χώρους.

Παράλληλα υπήρξε μέριμνα για την παροχή τροφής, νερού και παρακολούθησης από γιατρό στους χώρους φιλοξενίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ματαιώνεται η δεξίωση για την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας

Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπεύθυνοι guest relations ξενοδοχείων θα πάνε στους χώρους φιλοξενίας (για όσους είναι σε ξενοδοχεία θα το φροντίσουν οι ξενοδόχοι) ώστε οι επισκέπτες που το επιθυμούν να έρθουν σε επικοινωνία με tour operators και παράλληλα να υπάρχει καλύτερη εικόνα πού έχει βρει προσωρινή στέγη ο καθένας. Θα δράσουν ως σύνδεσμοι δηλαδή. Στα σχολεία αυτή τη ευθύνη θα την αναλάβουν οι διευθυντές.

Παράλληλα σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και πρεσβείες θα λειτουργήσει σήμερα hotspot στο αεροδρόμιο Ρόδου, ώστε επισκέπτες που έχασαν ή δεν πήραν μαζί τους τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους κατά τις εκκενώσεις να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους χωρίς δυσκολία.

Δεν «έχουν καεί ολοσχερώς» τα Λάερμα

Σχετικά με την φωτιά στα Λάερμα διαψεύδεται ότι έχουν «καεί ολοσχερώς» καθώς από τον έλεγχο της Πυροσβεστικής προέκυψε ότι το χωριό εσωτερικά είναι ανέπαφο και μόνο περιμετρικά έχουν καεί 1-2 εγκαταλελειμμένες αποθήκες.

Συνολικά στην πυρκαγιά της Ρόδου επιχειρούν 16 ομάδες πεζοπόρων, 266 πυροσβέστες, 49 υδροφόρα οχήματα, ενώ σε λίγη ώρα φθάνουν στο νησί 10 οχήματα με 60 άτομα και άλλα 5 οχήματα θα φτάσουν απόγευμα.

Τέλος, από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 5 ελικοπτερα και 10 αεροσκάφη (7 ελληνικά, 1 κροατικό και 2 τουρκικά).

We flew out today from East Midlands. TUI should of cancelled all flights to Rhodes we are now spending a night in a sports hall. The TUI staff tried there best but its an utter shambles. For me and the people here it's profit over passengers. Why continue with the flights pic.twitter.com/X5DyplbH4i — Ian Mason (@Delville1916) July 22, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ