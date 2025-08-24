Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση υπέρ της Γάζας - «Η σιωπή στην σφαγή είναι συνενοχή»

Συγκεντρώσεις υπέρ της Γάζας πραγματοποιούνται σήμερα σε διάφορες πόλεις της χώρας, με βασικό μήνυμα τον τερματισμό της βίας κατά του παλαιστινιακού λαού και την ανάγκη άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στην Αθήνα, συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα, στις 8 μ.μ., στην πλατεία Συντάγματος, με κάλεσμα του ΠΑΜΕ, εργατικών συνδικάτων, φορέων, του κινήματος March to Gaza και της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος. Οι διοργανωτές καλούν σε μαζική συμμετοχή, ζητώντας να μπει τέλος «στο έγκλημα που συντελείται».

Στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εργατικά σωματεία κάλεσαν σε συγκέντρωση στις 11 το πρωί στον Λευκό Πύργο, πραγματοποιώντας στη συνέχεια πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι διαδηλωτές, κρατώντας μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, φώναζαν συνθήματα αλληλεγγύης και ζητούσαν να ανοίξουν οι δίοδοι για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, νέοι εναπόθεσαν σάκους που συμβόλιζαν τα θύματα των συγκρούσεων, πάνω σε κόκκινο πανί μπροστά στο αμερικανικό προξενείο, πριν η διαδήλωση ολοκληρωθεί στην πλατεία Αριστοτέλους.

Εικόνες από τη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη:

Δεκάδες άλλες περιοχές της Ελλάδας οργανώνουν τις δικές τους κινητοποιήσεις. Ακολουθεί το πρόγραμμα:

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 8 μ.μ. στον Φάρο

Στην Άρτα, στις 8 μ.μ στην πλατεία Κιλκίς

Στον Βόλο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στα Γιάννενα, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο

Στα Γρεβενά, στις 8μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Ελασσόνα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική Πλατεία

Στο Ηράκλειο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Θάσο, στις 8 μ.μ. στο Θεατράκι του Θεαγένη στον Λιμένα

Στην Ικαρία, στις 8 μ.μ. στην πλατεία του Ευδήλου

Στην Ιτέα, στις 8 μ.μ. στον Μόλο

Στην Καβάλα, στις 8μ.μ., στην Παραλιακή (στις ξύλινες εξέδρες ενάντι ΚΤΕΛ)

Στην Καλαμάτα, στις 8 μ.μ. στο λιμάνι (μνημείο αφανούς Ναύτη)

Στα Καμμένα Βούρλα στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγ. Παντελεήμονα

Στην Καστοριά, στις 12 μ.μ. στην αντιπεριφέρεια

Στην Κέρκυρα, στις 8 μ.μ., στο Πεντοφάναρο

Στην Κεφαλονιά, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου

Στην Κοζάνη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 8 μ.μ. στην Εθνική Τράπεζα

Στην Κομοτηνή, στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κω, στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λαμία, στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα

Στη Λάρισα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Λέσβο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς

Στη Λήμνο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία ΟΤΕ στη Μύρινα

Στη Λιβαδειά, στις 8 μ.μ. στην Κρύα (μπροστά στο Νερόμυλο)

Στη Νάξο, στις 7.30 μ.μ. στην πλ. Μανδηλαρά στην παραλία

Στο Ναύπλιο, στις 8 μ.μ. στην πλ. Δημαρχείου

Στην Ξάνθη, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Πρέβεζα, στις 8 μ.μ., στην παραλία, στα Δικαστήρια

Στην Πτολεμαΐδα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Ρέθυμνο, στις 8 μ.μ., στο Δημαρχείο

Στη Ρόδο, στις 7 μ.μ., στην πλατεία Κύπρου

Στη Σάμο, στις 8 μ.μ. στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα

Στα Τρίκαλα, στις 8 μ.μ., στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

Στην Τρίπολη, στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Πετρινού.

Στη Φλώρινα, στις 7 μ.μ., στο νέο πάρκο Φλώρινας

Στους Φούρνους, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Φούρνων

Στη Χαλκίδα, στις 7.30 μ.μ. στην παραλία (Στρογγυλό)

Στα Χανιά, στις 8 μ.μ. στο Σιντριβάνι στην Παλιά Πόλη

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου θα γίνει συγκέντρωση στην Καρδίτσα, στις 7.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία και στη Λευκάδα και στις 8 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Μηνά.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα γίνει συγκέντρωση στη Ζάκυνθο στις 8 μ.μ. στην Αντιπεριφέρεια (πρώην Νομαρχία) και στο Αγρίνιο στις 8 μ.μ., στην πλατεία Δημάδη.