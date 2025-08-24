Παγκράτι: 27χρονος πήγε για ληστεία και κλείστηκε στο ασανσέρ

Απρόσμενη τροπή πήρε μία απόπειρα ληστείας στο Παγκράτι.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας 27χρονος ακολούθησε μία 82χρονη μέχρι την πολυκατοικία της στο Παγκράτι, προσποιούμενος ότι θέλει να βοηθήσει με τα ψώνια της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες όμως, η ηλικιωμένη υποψιάστηκε τις προθέσεις του νεαρού και άμεσα κάλεσε τις Αρχές. Τότε ο 27χρονος, στην προσπάθειά του να διαφύγει κλείστηκε στο ασανσέρ της πολυκατοικίας.

Συγκεκριμένα το ασανσέρ ακινητοποιήθηκε και εκείνος έμεινε παγιδευμένος μέσα σε αυτό.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν και στη συνέχεια, συνελήφθη από τις Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές με παρόμοιες ενέργειες.

Με πληροφορίες από Mega