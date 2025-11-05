Φοιτητές: Ξεκίνησε η Β΄ φάση των μετεγγραφών – Ποιοι δικαιούνται και πώς γίνεται η αίτηση

Άνοιξε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη Β΄ φάση μετεγγραφών φοιτητών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας transfer.it.minedu.gov.gr

, επιλέγοντας την κατάλληλη κατηγορία (μετεγγραφές βάσει κοινωνικών ή οικονομικών κριτηρίων, ή μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Β΄ φάση έχουν:

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μέσω των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2025,

Όσοι έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,

Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία παθήσεων της ΚΥΑ Φ151/17897/Β6/2014 και δεν υπέβαλαν αίτηση στην Α΄ φάση (24/9–2/10/2025),

Οι αδελφοί προπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 ως διακριθέντες αθλητές,

Οι αδελφοί φοιτητών που φοιτούν σε σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τα αδέλφια φοιτητών των παραπάνω κατηγοριών, με την προϋπόθεση ότι δεν είχαν ήδη συμμετάσχει στην Α΄ φάση.

Για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχει χορηγήσει η Γραμματεία κάθε Τμήματος.

Η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας.