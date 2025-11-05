ΕΛΛΑΔΑ
Φοιτητές: Ξεκίνησε η Β΄ φάση των μετεγγραφών – Ποιοι δικαιούνται και πώς γίνεται η αίτηση

LifO Newsroom
Άνοιξε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη Β΄ φάση μετεγγραφών φοιτητών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας transfer.it.minedu.gov.gr
, επιλέγοντας την κατάλληλη κατηγορία (μετεγγραφές βάσει κοινωνικών ή οικονομικών κριτηρίων, ή μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Β΄ φάση έχουν:

  • Οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μέσω των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2025,
  • Όσοι έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,
  • Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία παθήσεων της ΚΥΑ Φ151/17897/Β6/2014 και δεν υπέβαλαν αίτηση στην Α΄ φάση (24/9–2/10/2025),
  • Οι αδελφοί προπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 ως διακριθέντες αθλητές,
  • Οι αδελφοί φοιτητών που φοιτούν σε σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τα αδέλφια φοιτητών των παραπάνω κατηγοριών, με την προϋπόθεση ότι δεν είχαν ήδη συμμετάσχει στην Α΄ φάση.

Για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχει χορηγήσει η Γραμματεία κάθε Τμήματος.

Η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας.

