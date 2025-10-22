Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία - Βίντεο ντοκουμέντο από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Βίντεο ντοκουμέντο από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας φέρνει εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει 17 ημέρες από το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όπου εκτελέστηκαν εν ψυχρώ ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο 61χρονος επιστάτης και φίλος του, για τις Αρχές παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα αυτής της διπλής δολοφονίας, όσο και ο φυσικός αυτουργός.

Ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ούτε το λευκό σκούτερ, με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα οι μέχρι σήμερα δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι, κατά τη μαραθώνια και εξαντλητική απολογία τους την περασμένη Κυριακή, συνέχισαν να επιρρίπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον για το ποιος μπήκε στο κάμπινγκ, απαντώντας παράλληλα σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας.

Πλέον έχουν πάρει τον δρόμο για τις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την τέλεση της δίκης.

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που έχει αναλάβει από την περασμένη εβδομάδα το κύριο στάδιο της ανάκρισης αυτής της πολύπλοκης υπόθεσης, εξετάζει από την αρχή όλα τα πρόσωπα που είχαν σχέση με τα δύο θύματα, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί.

Ήδη, λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα «κλειδιά», τόσο πριν όσο και μετά τις απολογίες των δύο προσωρινά κρατουμένων.

Παράλληλα, με τη δικαστική έρευνα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομική διερεύνηση από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ. Στα χέρια των αξιωματικών βρίσκονται από τις αρχές της εβδομάδας οι άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών επτά αριθμών.

Η ανάλυσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 48 ώρες, προκειμένου να γίνουν ταυτοποιήσεις και να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα.

Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Ο 22χρονος συνεργός στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Όλα τα έως τώρα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά και το τελευταίο βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν από την Καλαμάτα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον τρόπο, με τον οποίο ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός έφτασε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και ποιος τον βοήθησε.

Στο βίντεοντοκουμέντο που εξασφάλισε το ERTNews, φαίνεται ο 22χρονος το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου (ώρα 18:48) να περπατά έξω από τον χώρο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας, φορώντας διαφορετικά ρούχα απ’ ό,τι τη νύχτα του εγκλήματος.

Ο νεαρός φαίνεται αμέριμνος, στεγνός και καθόλου ταλαιπωρημένος, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του, ότι κολύμπησε και περπάτησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Οι Αρχές θεωρούν, ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να διαπιστώσουν, πώς έφτασε στα ΚΤΕΛ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ποιος τον βοήθησε στη διαδρομή του από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε συνδυασμό με την ανάλυση του «πακιστανικού» τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε, εκτιμάται πως τα δύο αυτά στοιχεία θα «ξεκλειδώσουν» σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση και θα οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις, με πιθανή την εμπλοκή και νέων προσώπων.