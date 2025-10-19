ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια: Πέθανε o 21χρονος που ήταν διασωληνωμένος επί 9 μήνες έπειτα από τροχαίο

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και και «καρφώθηκε» σε ελιά

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο νεαρός ποδοσφαιριστής που είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Δροσιά Χαλκίδας το πρωί της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου, «σβήνοντας» άδοξα στα 21 του χρόνια.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε ελιά, με αποτέλεσμα ο νέος να τραυματιστεί σοβαρά και να εγκλωβιστεί.

Τον νεαρό άνδρα απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και τελικά κατέληξε.

Ήταν ποδοσφαιριστής προερχόμενος από την ακαδημία του Ερμήλιου Soccer Club στη Δροσιά Χαλκίδας.

