Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη Λαμπούσα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου – Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

LifO Newsroom
Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια
Φωτ: Evima.gr
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8 Οκτωβρίου) στη Λαμπούσα, στον Δήμο Κύμης–Αλιβερίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στον δρόμο προς το Αυλωνάρι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Κύμη και Αλιβέρι, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Α.Τ. Κύμης. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κύμης, όπου δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

