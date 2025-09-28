ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ι.Χ. κατέληξε σε χαράδρα 150 μέτρων – Ένας νεκρός

Ο οδηγός κατάφερε να καλέσει άμεσα βοήθεια μέσω του 112, δίνοντας το στίγμα του σημείου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ι.Χ. κατέληξε σε χαράδρα 150 μέτρων – Ένας νεκρός Facebook Twitter
Φωτ: Evima.gr
0

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στη βόρεια Εύβοια, όταν Ι.Χ. όχημα με δύο επιβάτες έπεσε σε χαράδρα περίπου 150 μέτρων.

Όπως μεταδίδει το eviaonline, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό.

Στο όχημα βρίσκονταν δύο άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ένας από αυτούς έχασε τη ζωή του.

Ο οδηγός κατάφερε να καλέσει άμεσα βοήθεια μέσω του 112, δίνοντας το στίγμα του σημείου. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Ελλάδα / Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Σχετικά με τις απολαβές των 120.000 ευρώ ετησίως τονίζουν ότι οι «καθαρές απολαβές μας, φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες»
LIFO NEWSROOM
Καιρός: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα / Καιρός: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά
LIFO NEWSROOM
 
 