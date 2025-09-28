Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ι.Χ. κατέληξε σε χαράδρα 150 μέτρων – Ένας νεκρός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στη βόρεια Εύβοια, όταν Ι.Χ. όχημα με δύο επιβάτες έπεσε σε χαράδρα περίπου 150 μέτρων.

Όπως μεταδίδει το eviaonline, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό.

Στο όχημα βρίσκονταν δύο άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ένας από αυτούς έχασε τη ζωή του.

Ο οδηγός κατάφερε να καλέσει άμεσα βοήθεια μέσω του 112, δίνοντας το στίγμα του σημείου. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.