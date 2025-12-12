Ηράκλειο Κρήτης: Άνδρας κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα στραγγαλισμού 47χρονης

Υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και κακοποίησης ερευνούν οι Αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης από τις αρχές του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, αστυνομικές αρχές από το εξωτερικό ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ ότι μια 47χρονη από τη Ρουμανία, η οποία βρίσκεται με την ανήλικη κόρη της στην περιοχή του Ηρακλείου, είναι πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Έπειτα από συλλογή στοιχείων και έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν το πρωί της 28ης Νοεμβρίου τη 47χρονη, σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Η ίδια ωστόσο, αρνήθηκε τις καταγγελίες καθώς και οποιαδήποτε έκνομη ή βίαιη ενέργεια σε βάρος της. Όμως το πρωί της Τετάρτης, προχώρησε σε νέα καταγγελία και οι Αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του 45χρονου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι τόσο την ίδια όσο και την κόρη της, τις εκμεταλλευόταν εργασιακά, ενώ είχε προβεί και σε πράξεις σεξουαλικής και σωματικής βίας, μπροστά στο παιδί της.

Συγκεκριμένα, προσπάθησε να τη στραγγαλίσει.

Ο 45χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος για εμπορία ανθρώπων – εργασιακή εκμετάλλευση, βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 47χρονη και η κόρη της, φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή υγείας ενώ τους χορηγήθηκε παραγγελία και για ιατροδικαστική εξέταση.