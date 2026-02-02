Εξαφάνιση Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία για τη 16χρονη - Τι εξετάζουν οι Aρχές

Missing Alert με τη φωτογραφία της ανήλικης, έχουν εκδώσει οι γερμανικές αρχές για τη 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας στις 8 Ιανουαρίου 2026, και έκτοτε δεν έχει βρεθεί.

Παρά τις ενέργειες και τον συντονισμό, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, των γερμανικών και των ελληνικών αστυνομικών αρχών, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα ίχνη της 16χρονης Λόρα, όπως μεταδίδει σχετικά η ΕΡΤ.

Η ανήλικη δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από την ημέρα της εξαφάνισής της, ενώ οι γονείς της συνεχίζουν να την αναζητούν, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο ασφαλές ίχνος για το πού βρίσκεται.

Εξαφάνιση Λόρα: Δεν καταγράφηκε από κάμερα του αεροδρομίου

Από τα στοιχεία της, μέχρι στιγμής, έρευνας προκύπτει ότι η 16χρονη Λόρα, πιθανότατα, ταξίδεψε με αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη, τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής της, ωστόσο δεν έχει καταγραφεί σε κάποιο βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί δεν έχουν βρει ακόμα το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου που να επιβεβαιώνουν την επιβίβασή της σε αεροσκάφος με προορισμό τη Φρανκφούρτη, καθώς οι κάμερες «γράφουν» μέχρι δέκα ημέρες πριν. Επομένως, δεν αποδεικνύεται -οπτικά τουλάχιστον- η παρουσία της στο αεροδρόμιο.

Το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου η ανήλικη μετέβη στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου μπήκε σε ταξιδιωτικό γραφείο και αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Αμέσως μετά επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε από το ταξιδιωτικό γραφείο έως το αεροδρόμιο, και τις κινήσεις της στη συνέχεια, εξετάζοντας το ενδεχόμενο είτε να επιβιβάστηκε στην πτήση είτε να παρέμεινε στην Αθήνα.

Εξαφάνιση Λόρα: Η φωτογραφία του διαβατηρίου της μητέρας της

Ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας είναι ότι πριν φύγει από την Πάτρα η 16χρονη είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Όπως αναφέρθηκε, γνώριζε ότι στην ηλικία των 16 ετών, για αεροπορικό ταξίδι, απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ενός εκ των γονέων.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την αγορά του εισιτηρίου, ενισχύει το σενάριο ότι είτε ταξίδεψε είτε είχε πρόθεση να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εξαφάνιση Λόρα: H στιγμή που η 16χρονη αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο στην Ομόνοια για Γερμανία