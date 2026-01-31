Νέα στοιχεία για τη 16χρονη Λόρα: Φέρεται να είχε ήδη φτάσει στη Γερμανία όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, μετέφερε το πρωί το Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ενημέρωσε με δήλωσή της στο ERTnews, «η Λόρα εξαφανίστηκε πρωινές ώρες στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή στην οποία διαμένει στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα άμεσα γιατί φαίνεται ότι πήρε κάποιο ταξί, όπως αποκαλύφθηκε τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φαίνεται ότι έβγαλε ένα εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας. Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία.»

Στην ενημέρωσή της, η Κ. Δημογλίδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη Λόρα στο εξωτερικό.

Όπως εξήγησε: «Λέω "αν ταξίδεψε", γιατί δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπήρχαν δύο συγκεκριμένες εταιρείες... όπως και μία μεγάλη εταιρεία, από αυτή που φέρεται να εκδόθηκε το εισιτήριο, ου δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ, παρόλο που η τρίτη υπόμνηση ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού, κίνδυνος αρπαγής ή απαγωγής, χωρίς βέβαια να υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Ακόμη και τώρα που γνωρίζουμε από το ταξιδιωτικό γραφείο ότι έχει εκδοθεί αυτό το εισιτήριο, δεν μας έχει απαντήσει αυτή η εταιρεία».

Η ίδια, τόνισε στη συνέχεια, ότι «παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδελφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».

Η 16χρονη Λόρα, φέρεται ότι αποχώρησε από την Ομόνοια -από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο- εισήλθε σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου «φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές αρχές».

«Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας. Έχει βρεθεί συγγενής της από τις γερμανικές Αρχές, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί», τόνισε τέλος, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα.

