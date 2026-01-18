Εξαφάνιση Λόρα: Φέρεται να σχεδίαζε τη φυγή της για δύο χρόνια

Η Λόρα φέρεται να προσπαθούσε να αλλάξει την εμφάνισή της και να δείχνει μεγαλύτερη, όπως μεταδίδουν νέες πληροφορίες

Οι έρευνες για την εξαφάνιση της Λόρα συνεχίζονται.

Οι αρχές εστιάζουν στον λόγο που η 16χρονη Λόρα πιθανότατα σχεδίαζε να φύγει από το σπίτι της. Ρεπορτάζ του Mega, μεταφέρει, ότι υπάρχου στοιχεία που δείχνουν πως η ανήλικη με καταγωγή από τη Γερμανία που έμενε στην Πάτρα, σχεδίαζε δύο χρόνια τη φυγή της.

Η Λόρα ετοίμαζε δύο χρόνια τη φυγή της, αισθανόταν φυλακισμένη μέσα στο σπίτι. Ήθελε να αποδράσει και να σβήσει κάθε ίχνος, σύμφωνα με τι ρεπορτάζ.

Για να τα καταφέρει, φαίνεται να προσπαθούσε να πωλήσει μέχρι και κοσμήματα προκειμένου να συγκεντρώσει ένα ποσό για να βοηθηθεί το επόμενο διάστημα. Προσπαθούσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αλλάξει την εμφάνισή της και να δείχνει μεγαλύτερη από την ηλικία της και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της μητέρας της. Αρχικός προορισμός φαίνεται πως ήταν η Γερμανία. Φέρεται να το σχεδίαζε δύο χρόνια.

ΕΛΑΣ για εξαφάνιση 16χρονης: «Ίσως είχε δώσει δείγματα γι' αυτό που θα ακολουθούσε»

Νέα ενημέρωση για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Υπογραμμίζοντας τον ρόλο της εξοικείωσης των παιδιών με την τεχνολογία σε υποθέσεις όπως αυτή της 16χρονης Λόρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αναφέρει:

«Δυστυχώς σε πολλές από αυτές περιπτώσεις βοηθάει πολύ η τεχνολογία τα παιδιά και η εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνολογίας, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων από μικρή ηλικία. Όπως επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το παιδί φαίνεται πλέον τώρα από τη δική μας έρευνα -της αστυνομίας- ότι ίσως είχε δώσει δείγματα γι' αυτό που θα ακολουθήσει, για την εξαφάνιση της για την φυγή της».

Αναφορικά με τις μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν, πως έχουν δει τη Λόρα, η ίδια σχολίασε, ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές και αρκετές καταγγελίες που φτάνουν στην αστυνομία, ότι οι πολίτες έχουν δει το κορίτσι χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται.

Η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόσωπο που έχει βοηθήσει 16χρονη Λόρα και ίσως ακόμα να τη βοηθάει.

