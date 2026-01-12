Εξαφανίστηκε 16χρονη στην Πάτρα - Τι αναφέρουν μαρτυρίες

Από την περασμένη Πέμπτη αγνοείται μία 16χρονη από την Πάτρα, από την περιοχή του Ρίου πιο συγκεκριμένα, με τις έρευνες της Αστυνομίας και του «Χαμόγελου του Παιδιού» να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η 16χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει καταγωγή από τη Γερμανία και τα τελευταία τρία χρόνια ζούσε με την οικογένειά της στην περιοχή του Ρίου Πατρών. Η ανήλικη εξαφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν έφυγε από το σπίτι για το σχολείο της, χωρίς όμως να επιστρέψει ποτέ.

Την υπόθεση εξετάζουν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ενώ έχει υπάρξει και παρέμβαση της Εισαγγελίας, έπειτα από προτροπή του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Εξαφανίση 16χρονης στην Πάτρα: Τι αναφέρουν μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρία καταστηματάρχη, το πρωί της εξαφάνισης η 16χρονη εθεάθη να συναντά έναν άνδρα, ηλικίας 60 με 65 ετών, με λευκά μαλλιά και γυαλιά και ένα μαύρο αυτοκίνητο, κοντά στο σχολείο της.

Μαζί τους βρισκόταν και ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι, χωρίς όμως να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Από εκείνο το σημείο και έπειτα χάθηκαν τα ίχνη της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, που επικαλείται με τη σειρά της η ΕΡΤ, η 16χρονη, από την Πάτρα, φέρεται να πήγε με ταξί στην Αθήνα, ενώ δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

