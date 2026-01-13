Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: «Πουλούσε τα πράγματά της» - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Η 16χρονη αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν και έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και έκτοτε οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση, η 16χρονη φέρεται να είχε μία συνάντηση με έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων πριν από την εξαφάνισή της, η οποία καταγράφηκε σε βιντεοληπτικό υλικό.

Το βίντεο φέρει ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2026, ώρα 07:38 το πρωί, και δείχνει την ανήλικη να συνομιλεί με τον άνδρα. Πρόκειται για το τελευταίο γνωστό στοιχείο που διαθέτει η Ασφάλεια.

Οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος είναι άγνωστος στην οικογένεια, μέσω της πινακίδας του αυτοκινήτου του, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σημειώνεται ότι φίλη της ανήλικης, μιλώντας στο Mega περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσαρμογή της στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα στο σχολείο και δυσκολευόταν με τη γλώσσα και τη νέα ζωή στην Πάτρα.

Παράλληλα, φέρεται να είχε πουλήσει αρκετά προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα, αλλά δεν είχε εκμυστηρευτεί για ποιον σκοπό.

Η Ασφάλεια Πατρών εξετάζει πληροφορίες που αναφέρουν ότι η 16χρονη Λόρα σκόπευε να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της. Ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα κατέθεσε ότι παρέμενε αμίλητη καθ’ όλη τη διαδρομή και φαινόταν μεγαλύτερη, σαν φοιτήτρια, ενώ την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες.

Η Λόρα είχε μαζί της το διαβατήριό της, αλλά, σύμφωνα με τον πατέρα της, δεν έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο στο εξωτερικό. Οι Αρχές διερευνούν αν ο μυστηριώδης άνδρας που φέρεται να την συνόδευσε ενδέχεται να της προμήθευσε πλαστά έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη ήθελε να «σβήσει» κάθε ίχνος της: έκλεισε όλα τα social media, διέγραψε τους λογαριασμούς email και άλλαξε τον αριθμό τηλεφώνου της, καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία. Παράλληλα, φέρεται να πίεζε από το οικογενειακό της περιβάλλον, κυρίως από τον αυστηρό πατέρα της.

Οι γονείς έχουν απευθύνει έκκληση να επικοινωνήσει μαζί τους, τονίζοντας ότι δεν έχουν θυμώσει και θέλουν μόνο να είναι ασφαλής.