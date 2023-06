Eurostat: Πάνω από 1 στους 4 Έλληνες απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται αντιμέτωπο το 26,3% των Ελλήνων πολιτών, με το ποσοστό να είναι μεγαλύτερο μονάχα στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με βάση την Eurostat.

Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 22%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2022 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το 2022, 95,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ (22% του πληθυσμού) διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν από τους τρεις κινδύνους: φτώχεια, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των μελών του. Το ποσοστό παρέμεινε σχετικά σταθερό σε σύγκριση με το 2021 (95,4 εκατομμύρια, 22% του πληθυσμού).

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (34,4%), τη Βουλγαρία (32,2%), την Ελλάδα (26,3%) και την Ισπανία (26%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Τσεχία (12%), τη Σλοβενία (13%) και την Πολωνία (16%).

💰🙍 In 2022, 95.3 million people in the EU (22% of the population) were at risk of poverty or social exclusion.



Highest in:

🇷🇴Romania (34%)

🇧🇬Bulgaria (32%)

🇬🇷Greece and 🇪🇸Spain (both 26%)



Lowest in:

🇨🇿Czechia (12%)

🇸🇮Slovenia (13%)

🇵🇱Poland (16%)



👉https://t.co/jpWgEd1joo pic.twitter.com/Q8eg0Z1tOs