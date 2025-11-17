Υποχώρησε το οδόστρωμα στον Άγιο Δημήτριο λόγω βλάβης της ΕΥΔΑΠ – Εγκλωβίστηκε απορριμματοφόρο

Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε ξανά στην οδό Λιδωρικίου στον Άγιο Δημήτριο, με αποτέλεσμα εκτεταμένη διαρροή νερού και καθίζηση του οδοστρώματος.

Από την υποχώρηση παγιδεύτηκε απορριμματοφόρο του δήμου που εκτελούσε εργασίες καθαριότητας, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος εργαζόμενος.

Η περιοχή αντιμετωπίζει εδώ και καιρό επαναλαμβανόμενες διαρροές και βλάβες, που προκαλούν συχνές διακοπές υδροδότησης και σημαντική ταλαιπωρία για τους κατοίκους. Το σημερινό συμβάν άφησε ξανά τη γειτονιά χωρίς νερό, ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια των δημοτών για τις καθυστερήσεις στις αποκαταστάσεις.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ζητά από την ΕΥΔΑΠ άμεση παρέμβαση και οριστική λύση στα προβλήματα του δικτύου. Σε επιστολή διαμαρτυρίας, ο Δήμος ζητά:

– πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και του δρόμου,

– τεχνική αναφορά για τα αίτια της καθίζησης,

– κάλυψη τυχόν ζημιών στη δημοτική περιουσία,

– και ένα μόνιμο, όχι προσωρινό, σχέδιο αντιμετώπισης των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην περιοχή.

«Οι καθυστερήσεις και οι πρόχειρες επιδιορθώσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν», αναφέρει ο Δήμος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων και η ομαλή καθημερινότητα των κατοίκων πρέπει να διασφαλιστούν άμεσα.