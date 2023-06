Eurostat: Στο 4,1% ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα - Συνεχίζεται το «ράλι» στα τρόφιμα

Στο 4,1% υπολόγισε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Μάιο η Eurostat έναντι 4,5% τον Απρίλιο με το «ράλι», ωστόσο, στις τιμές των τροφίμων να συνεχίζεται.

Συγκεκιρμένα, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα εξακολουθούν να τρέχουν με υψηλούς ρυθμούς με ότι συνεπάγεται αυτό για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με την ανάλυση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η κατηγορία τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός αναμένεται να εμφανίσει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο τον Μάιο (12,5% από 13,5% τον Απρίλιο).

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, παρά τις υψηλές ταχύτητες των τιμών στα τρόφιμα εκτιμάται ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση του δείκτη στην περιοχή του 4% για το σύνολο του έτους από 5% που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2024.

Η Ελλάδα εμφανίζει τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, με χαμηλότερα ετήσια ποσοστά να καταγράφονται στο Λουξεμβούργο με 2%, το Βέλγιο με 2,7%, την Ισπανία με 2,9% και την Κύπρο με 3,6%.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ζώνης, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 6,3% τον Μάιο και στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη, στο 6%. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 6,1%, από 7,0% τον Απρίλιο και 8,1% τον Μάιο του 2022.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και ο οποίος έχει διαδραματίσει αυξανόμενο ρόλο στις συνεδριάσεις πολιτικής της ΕΚΤ, μειώθηκε στο 5,3% από 5,6%.

