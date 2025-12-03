Επικίνδυνο challenge στην Καλλιθέα: Νεαρός κρεμάστηκε από το πίσω μέρος λεωφορείου εν κινήσει

Το παιδί στην Καλλιθέα «γαντζώθηκε» στο λεωφορείο και μετακινήθηκε για άγνωστη απόσταση - Πλησίασε το όχημα με πατίνι

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε ένα βίντεο από την Καλλιθέα, όπου φαίνεται ένας νεαρός, πιθανότατα στο περιθώριο πρόκλησης (challenge), να κρέμεται από αστικό λεωφορείο όσο αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Το παιδί στην Καλλιθέα «γαντζώθηκε» στο λεωφορείο και μετακινήθηκε για άγνωστη απόσταση. Στο βίντεο φαίνεται ο νεαρός να πλησιάζει το όχημα με πατίνι, να ανεβάζει ταχύτητα και στη συνέχεια να κρατιέται από τον πίσω αεραγωγό του οχήματος, χρησιμοποιώντας τον σαν αυτοσχέδια λαβή.

Το συμβάν καταγράφηκε επί της Σιβιτανιδείου, λίγο πριν τον σταθμό του Ηλεκτρικού. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν είχε ορατότητα στο σημείο αυτό, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί την επικίνδυνη ενέργεια και να συνεχίσει κανονικά τη διαδρομή. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό.