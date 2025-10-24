Το Squid Game: The Challenge επιστρέφει - «Η προδοσία μπορεί να σου χαρίσει να σου χαρίσει 4,56 εκατ. δολάρια»

Η δεύτερη σεζόν του δημοφιλούς ριάλιτι που βασίζεται στη σειρά του Netflix, Squid Game, κυκλοφόρησε το πρώτο της trailer.

Οι δοκιμασίες που παρουσιάζονται στη δεύτερη σεζόν του Squid Game: The Challenge θα φανούν οικείες στους φαν της σειράς. Μεταξύ αυτών είναι η «κούρσα με έξι πόδια» (Six-Legged Pentathlon), καθώς και το ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι Mingle, όπου οι παίκτες πρέπει να τρέξουν για να γεμίσουν δωμάτια με προκαθορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Το σόου περιλαμβάνει επίσης νέες προκλήσεις και ανατροπές που δεν είχαν εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν.

Το ριάλιτι, που έχει προταθεί για Emmy, φέρνει 456 νέους διαγωνιζόμενους οι οποίοι θα δοκιμαστούν στο απόλυτο τεστ στρατηγικής, συμμαχιών και αντοχής, με έπαθλο 4,56 εκατομμύρια δολάρια που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους.

«Σε αυτό το παιχνίδι, η αφοσίωση μπορεί να σε πάει μακριά -αλλά η προδοσία μπορεί να σου χαρίσει 4,56 εκατομμύρια δολάρια», αναφέρεται στο επίσημο trailer του ριάλιτι, που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η νέα σεζόν θα αποτελείται από εννέα επεισόδια. Σε αντίθεση με τις περισσότερες παραγωγές του Netflix, δεν θα είναι διαθέσιμη για binge-watching, αλλά θα προβάλλεται τμηματικά. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 4 Νοεμβρίου, ενώ νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα έως τις 18 Νοεμβρίου.

Το Squid Game: The Challenge υπογράφουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί οι Nicola Brown και John Hay για την εταιρεία The Garden και οι Tim Harcourt, Anna Kidd, Stephen Lambert, Nick Walker, Nia Yemoh και Stephen Yemoh για τη Studio Lambert.

