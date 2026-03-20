Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού: «Δεν θέλουν να γίνει η δίκη για τα Τέμπη»

Ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλοντας «σκηνές Άγριας Δύσης» και «φασιστική νοοτροπία».

Στην ανακοίνωση, η Ένωση αναφέρει χαρακτηριστικά πως όσα έγιναν χθες στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας και αποτυπώθηκαν με βίντεο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και με ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Χ, «κρύβουν φασιστική νοοτροπία».

«Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως, χθες, και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είχαν βγάλει κι άλλες ανακοινώσεις για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιανού:

«Κλείστε τις ρωγμές!

Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία.

Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπαγγέλτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Χθες, μετά τις δηλώσεις της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι «επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους. Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξή της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού. Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».

Από την πλευρά της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκίμασε κάθε δήλωση προερχόμενη από πολιτικά πρόσωπα και από άτομα σχετιζόμενα δικονομικά με την υπόθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, «δηλητηριάζοντας την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζοντας την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας», ενώ ταυτόχρονα κάθε τέτοια δήλωση «υποκρύπτει δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας. Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες μόνο κακό προκαλούν, και να είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν με σθένος, κοινωνική ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση το καθήκον τους, πιστοί πάντοτε στον όρκο τους και στην υπηρέτηση του δικαίου. Η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σεδιακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις».

Οι καταγγελίες από Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιανού

Χθες, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε «θλίψη» για τη διαδικασία της δίκης για τα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών καταγγέλλοντας αδιαφορία των αρμοδίων και πλήρη απαξίωση από την πλευρά των δικαστικών αρχών στη Λάρισα.

Την ανάρτησή της, μάλιστα, συνόδευσε με μία φωτογραφία, στην οποία φαίνονταν δίπλα της η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τα ξημερώματα της Παρασκευής- καταγράφοντας «βίντεο ενημέρωσης» μέσα από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας- δήλωσε ότι «είμαστε στον δεύτερο του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας, η ώρα είναι 00:25 τη νύχτα και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται μήνυση από γονείς και συγγενείς, από Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους για τα απίθανα έκτροπα που έγιναν στα δικαστήρια».

Εξηγώντας γιατί υποβάλλονται οι μηνύσεις, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «μια δικαστής παρήγγειλε να πάρουμε αντίγραφα των βίντεο που κατασχέθηκαν που τα είχαν 3 χρόνια οι πραγματογνώμονες. Όταν τα κατέσχεσε το δικαστήριο, λιποθύμησε τελικά η δικαστής και δεν μας δόθηκαν. Και σήμερα που άλλη δικαστής αποφάσισε να μας δοθούν και αυτή η δικαστής ήρθε μετά από ώρες τρεμάμενη να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί».

Η ίδια έκανε λόγο, επίσης, για στοχοποίηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΔΕ για «ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών» που «υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες», ερωτώντας τον πρόεδρο της Ένωσης «πείτε μας τι κάνατε στη Λάρισα στις 10 Μαρτίου, πείτε γιατί λιποθύμησε η δικαστικός και πώς και δεν βγάλατε καμία ανακοίνωση γι' αυτό;».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Πόση ντροπή! Είμαστε από το πρωί και μέχρι τώρα ώρα 20.30, πάνω από δέκα ώρες στο Δικαστικό Μέγαρο Λαρισας!

Ήρθαμε για τη δίκη με τα εξαφανισμένα βίντεο.

Να θυμηθούμε ότι λίγες μέρες στην τελευταία δικάσιμο της ίδιας δίκης, αμέσως μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστίδη, η Πρόεδρος ζήτησε δακρυσμένη συγγνώμη και στη συνέχεια λιποθύμησε.

Σήμερα η ίδια Προεδρος απουσίαζε, χωρίς κανείς να απαντά στα ερωτήματα για τον λόγο για την αναρρωτική άδεια που έλαβε και χωρίς βέβαια στοιχειωδώς να έχουν προηγουμένως ενημερώσει για την προδιαγεγραμμένη διακοπή της δίκης τους συγγενείς και τους δικηγόρους.

Έτσι στην έδρα ανέβηκε σήμερα ένας αναπληρωτής Πρόεδρος, ο οποίος με συνοπτικές διαδικασίες ανακοίνωσε σε συγγενείς και δικηγόρους —που ταξίδεψαν από τα χαράματα για να είναι παρόντες στις 9:00 π.μ.— ότι η δίκη αναβάλλεται για τις 2/4. Τέτοια απαξίωση!

Αυτό όμως που ακολούθησε είναι πραγματικά απίστευτο και επιβεβαιώνει την ύπαρξη κυκλώματος στο δικαστήριο της Λάρισας, που καταστρέφει και "μπαζώνει" στοιχεία, σε συνέχεια του μπαζώματος της ανάκρισης από τον διορισμένο μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού, ανακριτή, κ. Μπακαΐμη.

Ζητήσαμε να μας παραδοθεί αντίγραφο του κατασχεμένου υλικού της δικογραφίας όπως ως διάδικοι δικαιούμαστε και όπως είχαμε εγγράφως σε προγενέστερο χρόνο αιτηθεί.

Μιας κατάσχεσης δήθεν κατεπείγουσας που όμως έγινε σε τέσσερις δόσεις με μεσολάβηση ενός ολόκληρου Σαββατοκύριακου, και η οποία μόνο "επείγουσα" δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Όμως, η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Λάρισας, όπου κατά τον νόμο πρέπει να τηρούνται αντίγραφα των κατασχεθέντων,

κ. Μυλωνά, όλως τυχαίως έλειπε και δεν απαντούσε καν στο τηλέφωνο στις κλήσεις που της έκανε από το δικαστήριο η γραμματέας της.

Κανείς δεν γνώριζε πού βρίσκονταν τα πειστήρια. Ψάχναμε επί πέντε ώρες... Από τον Άννα στον Καϊάφα, μπροστά σε κλειδωμένες πόρτες και ανήξερους γραμματείς. Πέντε ώρες να ανεβοκατεβαίνουμε ορόφους, ψυχικά ράκη, βιώνοντας την κοροϊδία και νιώθοντας απέραντη λύπη για την κατάντια της Δικαιοσύνης. Και θλίψη για ανθρώπους με θεσμικό ρόλο, λειτουργούς που έδωσαν όρκο να τηρούν το καθήκον τους, να τρέμουν και να ψελλίζουν: "δώστε μου λίγο χρόνο να σας απαντήσω"!

Και το κερασάκι στην τούρτα!

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας έκανε εν τέλει δεκτή την αίτηση μας να λάβουμε αντίγραφα των κατασχεθέντων, πλην όμως εν συνεχεία μετά από παρέμβαση της Προϊσταμένης, η Πρόεδρος ανακάλεσε τις έγγραφες αποφάσεις της για λήψη αντιγράφων! Και έτσι η διαδικασία λήψης αντιγράφων των κατασχεθέντων που είχε ξεκινήσει , ξαφνικά σταμάτησε!

Και ενώ εξελισσόταν αυτή η τραγική διαδικασία, ο κ. Σεβαστίδης, ο οποίος είχε επισκεφτεί το Πρωτοδικείο Λάρισας, την ίδια ημέρα που λιποθύμησε η Πρόεδρος της έδρας, έσπευσε και εξέδωσε δελτίο τύπου συγχαίροντας τους δικαστές για το έργο τους! Ντροπή.

Καταλαβαίνουμε όλοι τι έχουν μέσα και τι δείχνουν τα κατασχεθέντα για να γίνεται τόσος πόλεμος για να αποκλειστεί η πρόσβαση μας!

Κατρακυλάμε σε γκρεμό διότι η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι ανεξάρτητη στην πράξη, όχι στα λόγια.

Καταδικάζουμε τη βασιλεία της ομερτά στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας και όχι μόνο.

Καταδικάζουμε το "μπάζωμα" και τη συγκάλυψη. Και δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε μέχρι όλοι οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στην αληθινή δικαιοσύνη και στον Ελληνικό λαό!».