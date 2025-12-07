Χριστούγεννα στην Ελλάδα: Ποιους προορισμούς επέλεξαν οι εκδρομείς των εορτών

Στολισμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι προορισμοί εντός Ελλάδας έλκουν σε πολύ υψηλά επίπεδα το ενδιαφέρον, με πρώτες τις περιοχές με τα θεματικά που εκτός του δεκαπενθήμερου, δίνουν επιπλέον ώθηση στην αύξηση του ενδιαφέροντος.

Ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα και η Ονειρούπολη στη Δράμα, δείχνουν να έχουν την πρωτιά σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ρεπορτάζ του οποίου εντοπίζει μεγάλη κινητικότητα και σε άλλους ορεινούς προορισμούς.

Χριστούγεννα στην Ελλάδα: Τα Τρίκαλα πρώτα στις προτιμήσεις

Όπως σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς: «Δεν πέφτει καρφίτσα ούτε τα Σαββατοκύριακα ούτε τις ενδιάμεσες μέρες των εορτών. Στα ορεινά Τρικάλων και στην ευρύτερη περιοχή, όπως Μετέωρα, Πύλη, Περτούλι, Μουζάκι και Πλαστήρα, δεν υπάρχουν δωμάτια όλα τα Σαββατοκύριακα και τα τριήμερα των εορτών. Από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου ειδικά, οι πληρότητες είναι στο 100%».

Το πάρκο στον Μύλο των Ξωτικών προσελκύει επισκέπτες και τις καθημερινές, με τη συρροή μαθητών από σχολικές εκδρομές. Το θεματικό πάρκο δίνει ένα ισχυρό κίνητρο και γεμίζει τα καταλύματα, όχι μόνο της πόλης αλλά και των γύρω περιοχών ακόμα και εκείνων που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση.

Χριστούγεννα στην Ελλάδα: «Η χρονιά θα κλείσει με καλές πληρότητες»

Οι προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας στο σύνολό τους για τις ημέρες των εορτών, με μια πρώτη εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΞ, Άγγελου Καλλία, θα κινηθούν γύρω στο 75% για το δεκαπενθήμερο των γιορτών. «Η χρονιά φαίνεται πώς θα κλείσει με καλές πληρότητες, όπως και πέρσι. Παρά τη μικρή αύξηση τιμών που σημειώθηκε, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Εμείς μπήκαμε στη λογική να αυξήσουμε, γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά φαίνεται ότι η ζήτηση παραμένει υψηλή», ανέφερε.

Χριστούγεννα στην Ελλάδα: Τι ευνοεί την αύξηση των κρατήσεων

Για την περιοχή της Δράμας και όσων περιοχών την περιβάλλουν, το ανανεωμένο θεματικό πάρκο «Ονειρούπολη» αποτελεί πόλο έλξης για πλήθος επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τις γειτονικές χώρες. Ήδη πολλοί εκμεταλλεύονται τα τριήμερα των εορτών για να την επισκεφτούν, όπως παρατηρεί ο κ.Καλλίας. Αναφορικά με την αύξηση των κρατήσεων που παρατηρείται, ο ίδιος εξηγεί: «Φέτος, το γεγονός ότι οι αργίες πέφτουν κοντά με Σαββατοκύριακα ευνοεί πάρα πολύ τις κρατήσεις, ενώ οι ενδιάμεσες μέρες είναι πιο δύσκολο να γεμίσουν τελείως. Στους ορεινούς προορισμούς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το χιόνι. Όλες οι πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα για παράδειγμα, θα έχουν δουλειά και μετά τις 2 Ιανουαρίου ως city break προορισμοί, αλλά στα ορεινά δεν θα έχουμε αρκετό κόσμο αν δεν έχουμε χιόνι στα χιονοδρομικά κέντρα».

Χριστούγεννα στη Μαγνησία: «Είμαστε κοντά στο 75% σε ό,τι αφορά τις πληρότητες»

Στο Βόλο και στο Πήλιο, η κατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι επίσης θετική, όπως περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης: «Είμαστε κοντά στο 75% σε ό,τι αφορά τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Οι εκδηλώσεις έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και οι προσφορές των ξενοδόχων, τα εορταστικά πακέτα με ρεβεγιόν κτλ, συμβάλλουν στην κίνηση. Γενικά είχαμε μια πολύ καλή ροή η οποία όμως δεν συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό αυτές τις μέρες καθώς υπάρχει μια επιφύλαξη στις κρατήσεις λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών».

Χριστούγεννα στην Ήπειρο: «Πάμε για πληρότητες 90% και πάνω»

Για τα Ιωάννινα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Σπύρος Σουρέλης, τονίζει ότι οι κρατήσεις κινούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Όπως σχολίασε: «Προκρατήσεις και κρατήσεις πάνε πολύ καλά. Υπάρχουν κάποια κενά δωμάτια μόνο για τις 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου. Πάμε για πληρότητες 90% και πάνω. Οι τιμές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Θα θέλαμε να επεκτείνουμε το δεκαπενθήμερο, κάτι που θα ήταν ήταν εφικτό με τη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου. Είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει και το έχουμε συζητήσει αλλά δεν έχει γίνει ακόμα».

Χριστούγεννα στη Θράκη: Γεμίζει την Πρωτοχρονιά η Αλεξανδρούπολη

Για την περιοχή της Θράκης, ο Απόστολος Παλακίδης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, επίσης παρατηρεί μια πολύ θετική τουριστική κίνηση όλα τα Σαββατοκύριακα της εορταστικής περιόδου. «Στην Αλεξανδρούπολη, για την Πρωτοχρονιά οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει το 90% με πελάτες κυρίως από το εξωτερικό. Οι Τούρκοι είναι το νούμερο ένα και οι Βούλγαροι έπονται. Οι Έλληνες είναι πάντα πιο περιορισμένοι. Οι κύριοι πελάτες μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις βοηθούν πολύ. Η Αλεξανδρούπολη είναι στολισμένη αλλά δράσεις στην ευρύτερη περιοχή όπως στο Σουφλί, όπου για άλλη μια χρονιά στήνεται το πάρκο "Σαν Παραμύθι", συμβάλλουν στη ζήτηση. Πιστεύω ότι συνολικά θα κινηθούμε σίγουρα στο 70-80%», αναφέρει.

Μεγάλη ζήτηση για την Πελοπόννησο

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ενδιαφέρον για χριστουγεννιάτικες διακοπές στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Θάνο Μιχελόγγονα: «Ειδικά για το τετραήμερο 23–28 Δεκεμβρίου, οι πληρότητες είναι εξαιρετικά υψηλές. Η ζήτηση για ορεινούς προορισμούς έχει αυξηθεί, με τις προκρατήσεις να αγγίζουν το 90%-100% και τα μικρότερα καταλύματα να έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Στην πρώτη θέση είναι η ορεινή Αρκαδία και χωριά όπως η Δημητσάνα, η Βυτίνα, η Στεμνίτσα και τα Λαγκάδια».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ