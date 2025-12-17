Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια της υγεία της

Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τη νοσηλεία και την περιπέτεια της υγείας της, πήρε η Έλενα Παπαρίζου.

Η Έλενα Παπαρίζου πριν λίγες ημέρες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Voice».

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα χρειάστηκε τότε να νοσηλευτεί και να παραμένει εκτός των προγραμματισμένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων έως ότου αναρρώσει πλήρως.

Πλέον βρίσκεται σπίτι της και αναρρώνει, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή της, ενώ αναμένεται να επιστρέψει και στις επαγγελματικές τις υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο αναμένεται να δώσει το «παρών» κανονικά στο «The Voice», ενώ από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου θα εμφανίζεται με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Nox.

Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο

Το πρωί του προηγούμενου Σαββάτου, προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη νοσηλεία της στα social media, θέλοντας να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της στο «The Voice of Greece», οι οποίοι θα βοηθήσουν για όσο καιρό θα παραμείνει εκτός.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους. Και τώρα στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου», συνέχισε.

«Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται», κατέληξε.