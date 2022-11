«Ελ.Βενιζέλος»: Δεν βρέθηκε ύποπτος σε πτήσεις των Emirates- Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για δύο πτήσεις της Emirates, μετά από πληροφορίες της CIA ότι σε κάποια από αυτές επέβαινε ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής.

Πριν από λίγο έληξε ο συναγερμός καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτό. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΛΑΣ.

Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο».

Σημειώνεται ότι περίπου στις 23:25, ολοκληρώθηκε ο πρώτος έλεγχος στο αεροσκάφος τύπου Boeing 777 της Emirates, που επέστρεψε στην Αθήνα, μετά από πληροφορίες της CIA ότι επέβαινε ύποπτο άτομο. Μεταξύ των επιβατών της πτήσης ΕΚ 209 δεν βρέθηκε κάτι.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 209 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα. Σύμφωνα με πληροφορείς αύριο ενδεχομένως να φύγουν για τον προορισμό τους με άλλη πτήση.

Η πτήση της Emirates με προορισμό τη Νέα Υόρκη προσγειώθηκε 4 λεπτά πριν τις 22:00 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με το αεροπλάνο να συνοδεύεται από δυο F-16 που απογειώθηκαν από τη Σούδα.

Επιβάτης της πτήσης ανάρτησε υλικό στο Twitter που αποτυπώνει την αποβίβαση των επιβατών και την τον έλεγχο από τις αρχές.

Στις 22:06, η άλλη πτήση των Emirates, η ΕΚ 210, που είχε καθηλωθεί στο έδαφος, αναχώρησε για Ντουμπάι, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στους επιβάτες.

Πριν την προσγείωση κατά την επιστροφή του στην Αθήνα η πτήση της Emirates χρειάστηκε να αδειάσει τα καύσιμα του αεροσκάφους, όπως συνήθως συμβαίνει.

Σημειώνεται ότι η πτήση ΕΚ 209 με προορισμό την Νέα Υόρκη προσγειώθηκε στις 21:56 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν η δεύτερη πτήση της Emirates, για την οποία η CIA είχε ενημερώσει για ύποπτο επιβάτη.

Αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν για ύποπτο άτομο που πιθανόν να έχει επιβιβαστεί σε μία από δύο πτήσεις της Emirates, η μία για Ντουμπάι και η άλλη για Νέα Υόρκη.

Αμέσως δόθηκε εντολή να σταματήσει η διαδικασία απογείωσης της πτήσης για Ντουμπάι και το αεροπλάνο επέστρεψε στο σταθμό. Οι αρχές έλεγξαν εξονυχιστικά όλους τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο.

Η πτήση προς Νέα Υόρκη είχε ήδη απογειωθεί και έτσι δόθηκε εντολή στον πιλότο να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος», ενώ άμεσα απογειώθηκαν 2 F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που συνόδευσαν το αεροπλάνο της Emirates.

EK209 passengers disembarking the plane, reports suggest suspect passenger is still seated and not allowed to leave the aircraft



pic.twitter.com/tWZ2TXlLEc — Flight Emergency (@FlightEmergency) November 10, 2022

Στο διεθνές αεροδρόμιο βρέθηκε κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής, μετά την πληροφορία από τη CIA.

Η πτήση ΕΚ 209, από την ώρα που μπήκε στον εθνικό εναέριο χώρο, συνοδευόταν από δύο F16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που απογειώθηκαν στις 21:09 από τη βάση της Σούδας.

Το αεροπλάνο της Emirates ήταν 120 μίλια νοτιοδυτικά της Καλαμάτας, όταν δόθηκε εντολή απογείωσης στα μαχητικά από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι από τον πύργο ελέγχου έστειλαν στο πλήρωμα τα χαρακτηριστικά του προσώπου που θεωρήθηκε ύποπτο και αντίγραφο του διαβατηρίου του. Έγινε έλεγχος και δεν βρήκαν τίποτα, υπήρξε ωστόσο ο φόβος ότι ταξιδεύει με πλαστά στοιχεία.



Το αεροσκάφος της Emirates απομονώθηκε σε μια πλευρά της πίστας, όπου ακολούθησε έλεγχος εντός του αεροσκάφους, στους επιβάτες και στον χώρο των αποσκευών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροπλάνο δεν αναμένεται να φύγει απόψε από Ελλάδα.

Στις 22:06, η άλλη πτήση των Emirates, η ΕΚ 210, που είχε καθηλωθεί στο έδαφος, αναχώρησε για Ντουμπάι, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στους επιβάτες.