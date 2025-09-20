ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Έκρηξη σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

Ο ασθενής φέρει εγκαύματα σε ποσοστό περίπου 60% του σώματός του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έκρηξη σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας Facebook Twitter
0

Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μάντρας στο Τσοτύλι Κοζάνης, όπου σημειώθηκε έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την υπόθεση.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί όπλων, έκρηξη, βαριά σωματική βλάβη και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 54χρονος πολυτραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με τραχειοστομία, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Το αριστερό του χέρι έχει ακρωτηριαστεί, καθώς ήταν μη βιώσιμο, ενώ μετά από πολύωρο χειρουργείο το δεξί του πόδι, όπου επίσης υπέστη τραυματισμό, προς το παρόν δεν απαιτεί ακρωτηριασμό.

Ο ασθενής φέρει εγκαύματα σε ποσοστό περίπου 60% του σώματός του και έχει ήδη γίνει συνεννόηση με τη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου θα μεταφερθεί μόλις σταθεροποιηθεί η υγεία του. Ο δεύτερος τραυματίας, 58 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κοζάνης.
 

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στις 300.000 τα νεκρά ζώα

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στις 300.000 τα νεκρά ζώα - Πάνω από 350 εκατ. ευρώ οι απώλειες

«Η κτηνοτροφία δεν βρίσκεται πια σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει και η κατάρρευση επιταχύνεται», τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
LIFO NEWSROOM
 
 