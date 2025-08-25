ΕΛΛΑΔΑ
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα υποδείξει πρόσωπο εμπλεκόμενο στον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της παιδοκτόνου μέσα από τη φυλακή

Η Ειρήνη Μουρτζούκου ετοιμάζεται να υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο για την υπόθεση του θανάτου του Παναγιωτάκη / Φωτ.: Eurokinissi
Ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου περιέγραψε τα επόμενα βήματα της παιδοκτόνου από την Αμαλιάδα, μέσα από τη φυλακή.

Η καθ΄ομολογίαν δολοφόνος βρεφών επιμένει να αρνείται την εμπλοκή της στον θάνατο του Παναγιωτάκη, παιδιού φίλης της και όπως είπε ο Ν. Αλεξανδρής, ετοιμάζεται να υποδείξει εμπλεκόμενο -κατά τα λεγόμενά της- πρόσωπο στον θάνατο του παιδιού.

«Προσπαθεί να εγκλιματιστεί περιμένει, και έγινε δεκτό το αίτημά της για ψυχιατρική εξέτασή της η οποία θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Κυριολεκτικά και πεισματικά αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της με την περίπτωση του Παναγιωτάκη. Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις» είπε αρχικά στο Live News του Mega.

«Δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη κατηγορούμενη σε αυτή την υπόθεση και αυτό είναι προσωπική μου πεποίθηση» πρόσθεσε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Ερωτηθείς για το εάν η κατηγορία θα αφορά την παραμέληση ή τον φόνο παιδιού, ο κ. Αλεξανδρής απάντησε:

«Και πάλι πεποίθησή μου είναι ότι δεν θα αφορά την παραμέληση του παιδιού», αφήνοντάς ανοικτό το ενδεχόμενο ένας «άλλος άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή από τον Παναγιωτάκη να προσπαθεί να το φορτώσει στην Ειρήνη».

«Γράφει ακατάπαυστα. Έχω τα κείμενά της στα οποία κατονομάζει συγκεκριμένους ανθρώπους, θα τα δείξω στο δικαστήριο» ανέφερε.

