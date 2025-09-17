«Είμαι μέλος του ISIS» λέει ο 32χρονος συλληφθείς για εμπρησμό και σεξουαλικές επιθέσεις

«Ένας άνδρας με το όνομα Μοχάμεντ μου έδινε 100 ευρώ για να βάζω φωτιά», κατέθεσε ο 32χρονος

Μέλος του ISIS που εκτελούσε εντολές από άλλο μέλος, κατέθεσε ότι είναι ο 32χρονος, που συνελήφθη για εμπρησμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 32χρονος κατέθεσε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, ενεργό μέλος του ISIS μέχρι το 2023 που δρούσε στη Συρία.

Φέρεται να ισχυρίστηκε, ότι σε κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τουρκία γνώρισε άλλο μέλος της οργάνωσης με το όνομα Μοχάμεντ. Οι δυο τους πέρασαν από την Τουρκία στην Κω τον Μάιο του 2024 και στη συνέχεια ξανασυναντήθηκαν στην Αθήνα άλλες δέκα φορές. Στις συναντήσεις αυτές, ο «Μοχάμεντ» του ζήτησε, όπως ισχυρίστηκε, να βάζει τις φωτιές δίνοντάς του 100 ευρώ κάθε φορά.

Ο «Μοχάμεντ», εάν αυτό είναι το πραγματικό όνομα του άνδρα στον οποίο αναφέρεται, λέει πως βρίσκεται στη Γερμανία και έχει πάρει άσυλο. Ομολόγησε τέλος, τέσσερις φωτιές, στο δάσος του Υμηττού στις περιοχές του Βύρωνα και του Καρέα στις 21, 23 και 28 Ιουνίου και στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η σύλληψη του 32χρονου

Τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου η αστυνομία συνέλαβε έναν 32χρονο ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια, 14 και 17 ετών, καθώς και μια 58χρονη γυναίκα σε περιοχή στο Αιγάλεω. Ο ίδιος κατηγορείται και για υπόθεση εμπρησμού που σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στον Υμηττό.

Περίπου στις 13:15 πλησίον του σταθμού του μετρό στο Αιγάλεω, ο δράστης επιτέθηκε -σύμφωνα με την αστυνομία- πρώτα στην 14χρονη και έπειτα στην 58χρονη. Αργότερα, ο 32χρονος δράστης ακολούθησε την 17χρονη την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας της και της έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Δύο πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια συνελήφθη από Ομάδα ΔΙΑΣ. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση.