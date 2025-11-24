ΕΛΛΑΔΑ
Έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Το θύμα φοβόταν για τη ζωή του, λένε οι γείτονες

«Αν μείνω εκεί, θα σκοτώσω τον αδελφό μου», φέρεται να είχε πει ο 47χρονος, ενώ είχε φύγει από το σπίτι για ένα μικρό χρονικό διάστημα

Έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Το θύμα φοβόταν για τη ζωή του, λένε οι γείτονες
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Νέα στοιχεία ανακύπτουν για τη δολοφονία ενός 47χρονου σε Νέα Πέραμο με φερόμενο ως δράστη τον 44χρονο αδελφό του.

Το θύμα εντοπίστηκε από την Αστυνομία, ξημερώματα Δευτέρας (24/11), μέσα σε μονοκατοικία στην οποία διέμενε ο 47χρονος, μαζί με τα δύο του αδέλφια. Ο μεγαλύτερος μάλιστα, ηλικίας 48 ετών, ήταν αυτός που ειδοποίησε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Νέα Πέραμος: Το θύμα ήθελε να φύγει από το σπίτι

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γείτονες κατήγγειλαν ότι οι καυγάδες ήταν συχνοί ενώ εξαιτίας της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ, στο παρελθόν είχαν βγει «μαχαίρια» ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Και όπως υποστηριξαν, οι φιλονικίες δεν έμεναν στα λόγια, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τα δύο μικρότερα αδέλφια κυνηγούσαν ακόμη και τον μεγαλύτερο, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας και παρείχε οικονομική υποστήριξη στην οικογένεια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας άλλος γείτονας είπε πως το θύμα είχε αναφέρει ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι, καθώς φοβόταν για τη ζωή του.

Μάλιστα, για ένα μικρό διάστημα είχε φύγει από το σπίτι, λέγοντας πως: «Αν μείνω εκεί, θα σκοτώσω τον αδελφό μου».

