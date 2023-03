Δυστύχημα στα Τέμπη-Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της φίλης μας, Ελλάδας»

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εξέφρασε σήμερα κατά την τακτική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο εκπρόσωπός του, Νεντ Πράις.

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τόνισε πως «οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της φίλης μας, Ελλάδας».

«Ενόσω βλέπουμε τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους ανθρώπους της Ελλάδας για τις τραγικές απώλειες ανθρωπίνων ζώων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε κατά την διάρκεια της νύχτας στα Τέμπη. Έως αυτήν την στιγμή έχουν αναφερθεί 36 νεκροί και 85 τραυματίες, καθιστώντας το ως το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ιστορία της Ελλάδας» ανέφερε ο Νεντ Πράις και συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ στέλνουν εγκάρδια συλλυπητήρια μας στις οικογένειες αυτών που χάθηκαν και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Αυτό ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών στον Έλληνα ομόλογο του, όταν μίλησαν στο τηλέφωνο. Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της φίλης μας, Ελλάδας, και χαιρετίζουν το κουράγιο των διασωστών, που εργάζονται άκοπα για μα σώσουν τις ζωές των τραυματιών» κατέληξε ο Νεντ Πράις.

Από το πρωί, υπουργοί Εξωτερικών σπεύδουν να τηλεφωνήσουν στον Έλληνα ομόλογό τους Νίκο Δένδια, για να εκφράσουν συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών από το τραγικό δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας συνομίλησε τηλεφωνικά, κατά σειρά, όπως γνωστοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΥΠΕΞ, με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς, της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι, της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο, της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, της Μεγάλης Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι, της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, του Ισραήλ Ελί Κοέν, της Κύπρου Κωνσταντίνου Κόμπου, της Ολλανδίας Βόπκε Χούκστρα, της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν, του Παναμά Χαναΐνα Τεγουανέ Μενκόμο και βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

FM @NikosDendias received a call from #US Secretary of State @SecBlinken extending sincere condolences over the tragic railway accident in #Tempi. FM Dendias kindly thanked his 🇺🇸 counterpart for expressing his solidarity w/ 🇬🇷 people at this time of sorrow pic.twitter.com/LOWm9UPIsG