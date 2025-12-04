Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: «Εγώ ένα θέλημα έκανα», λέει ο φερόμενος συνεργός

Ο 48χρονος, που κάθισε στο εδώλιο μαζί με τον 45χρονο συγκατηγορούμενό του για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό, φέρεται – σύμφωνα με τη δικογραφία – να αγόρασε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής.

«Εγώ ένα θέλημα έκανα», υποστήριξε στην απολογία του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου στο Ψυχικό το 2024. Στον 48χρονο, αποδίδεται η κατηγορία για συνέργεια στη δολοφονία.

Ο άνδρας ανέφερε στο δικαστήριο: «Εγώ δεν έχω εμπλοκή ένα θέλημα έκανα» και ισχυρίστηκε, πως την ημέρα του εγκλήματος, δεν βρίσκονταν στην Αθήνα.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, περιέγραψε, πως: «Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον Π. (λογιστής του, που δεν είναι κατηγορούμενος την υπόθεση) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία. Ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με σκούτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου».

Ο ίδιος λέει ότι είχε γνωρίσει τον συγκατηγορούμενό του, στις φυλακές και στη συνέχεια είχαν και επαγγελματική συνεργασία.

Πρόεδρος: Αν ισχύουν αυτά που μας λέτε τότε ο Π. εμπλέκεται στη δολοφονία….

Κατηγορούμενος: Εγώ μεροκάματο έκανα πήγα και του πήρα ένα αμάξι όπως μου ζήτησε.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα οπότε και αναμένεται η αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας.

Δολοφονία στο Ψυχικό: Τι είπε ενώπιον δικαστή ο βασικός κατηγορούμενος

Την εμπλοκή του στην υπόθεση εκτέλεσης του τοπογράφου στο Ψυχικό αρνήθηκε εχθές ο 45χρονος βασικός κατηγορούμενος, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

«Δεν έχω καμία σχέση. Δεν μπορώ να σκοτώσω, είμαι βαθιά θρησκευόμενος», είπε στην έναρξη της απολογίας του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος. Υποστήριξε ότι κατηγορείται «εξαιτίας του παρελθόντος» του και ότι «του έστησαν την υπόθεση».

Ο 45χρονος ισχυρίστηκε πως την ημέρα της δολοφονίας είχε πάει στο ΟΑΚΑ για περπάτημα και στη συνέχεια σε νοσοκομείο, για να του αφαιρεθεί νάρθηκας από τη μύτη, μετά από επέμβαση, κάτι που, όπως είπε, δεν του επέτρεπε να φορέσει κράνος. Το σημείο αυτό θεωρεί καθοριστικό, καθώς ο εκτελεστής που εμφανίζεται στο βίντεο φορά κράνος.