Εκτέλεση στο Ψυχικό: «Δεν μπορώ να σκοτώσω, είμαι βαθιά θρησκευόμενος» είπε ο βασικός κατηγορούμενος

Την εμπλοκή του στην υπόθεση εκτέλεσης του τοπογράφου στο Ψυχικό αρνήθηκε σήμερα ο 45χρονος βασικός κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

«Δεν έχω καμία σχέση. Δεν μπορώ να σκοτώσω, είμαι βαθιά θρησκευόμενος», είπε στην έναρξη της απολογίας του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος. Υποστήριξε ότι κατηγορείται «εξαιτίας του παρελθόντος» του και ότι «του έστησαν την υπόθεση».

Ο 45χρονος ισχυρίστηκε πως την ημέρα της δολοφονίας είχε πάει στο ΟΑΚΑ για περπάτημα και στη συνέχεια σε νοσοκομείο, για να του αφαιρεθεί νάρθηκας από τη μύτη, μετά από επέμβαση, κάτι που, όπως είπε, δεν του επέτρεπε να φορέσει κράνος. Το σημείο αυτό θεωρεί καθοριστικό, καθώς ο εκτελεστής που εμφανίζεται στο βίντεο φορά κράνος.

Εκτέλεση στο Ψυχικό: Τι είπε ο κατηγορούμενος για τη Μύκονο

Σε ερωτήσεις της έδρας για την απουσία καταγεγραμμένων στοιχείων από κάμερες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «το ΟΑΚΑ είναι διαλυμένο και το drone ασφαλείας δεν καταγράφει», ενώ πρόσθεσε ότι δεν είχε σωστή νομική εκπροσώπηση αρχικά.

Αναφερόμενος σε γνωστό επιχειρηματία ακινήτων από τη Μύκονο -πρόσωπο που το θύμα φέρεται να υποψιαζόταν για παλαιότερα περιστατικά βίας- ο κατηγορούμενος είπε πως οι αστυνομικοί «τον πίεζαν να τον κατονομάσει». «Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο. Μου έλεγαν "δώσε μας τον μεσίτη". Δεν θα κατηγορούσα ποτέ έναν αθώο για να σωθώ», ανέφερε.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου, 48 ετών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εκτέλεση στο Ψυχικό: Ο 44χρονος αναζητούσε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον τοπογράφο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εκτέλεση στο Ψυχικό: Βρέθηκε φωτογραφία του τοπογράφου σε κινητό του 44χρονου κατηγορούμενου