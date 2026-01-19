Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Το περιμέναμε», λέει ο αδελφός του δράστη

«Ο άλλος τον κυνηγούσε», σχολίασε για το θύμα - Πώς από φίλοι κατέληξαν στη δολοφονία του ενός

Η δολοφονία του 50χρονου πρόεδρου τοπικής κοινότητας στο Αγρίνιο, δεν αιφνιδίασε το περιβάλλον του δράστη.

Ένα από τα αδέλφια του δράστη παραδέχθηκε, ότι το περίμενε, καθώς είχε εκφράσει φόβους, για την κλιμάκωση της διαμάχης των δύο ανδρών.

«Θα γινόταν. Δεν πίστευα τον αδερφό μου, πίστευα τον άλλο, ότι θα τον σκοτώσει. Γιατί ο άλλος τον κυνηγούσε. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε όλο αυτό. Πριν τα είχαν καλά, το γνωρίζω. Από το Πάσχα, μπορεί να ήταν Μεγάλη Παρασκευή, κάπου εκεί, όλα από το Πάσχα και μετά. Του είχε στείλει μήνυμα τότε κάπου εκεί κοντά, ότι "θα σε φάει το μολύβι". Μολύβι λέμε αυτό που έχουμε μέσα για τα αγριογούρουνα. Τα φυσίγγια να στο πω έτσι», είπε στο Mega.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Πώς από φίλοι κατέληξαν στην εκτέλεση του ενός

Από όσα έχουν γίνει μέχρι ώρας γνωστά, θύτης και θύμα συνεργάζονταν και ήταν και φίλοι. Η σχέση τους άλλαξε, όταν ο δράστης σύναψε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του θύματος. Το καλοκαίρι το ζευγάρι έφυγε από το χωριό και εγκαθίστανται στν Πάτρα. Το παιδί του ζευγαριού έμεινε με το θύμα που πήρε και την προσωρινή επιμέλεια. Δύο μήνες αργότερα, η γυναίκα επιστρέφει στον άνδρα και το παιδί της.

Το πρωί του Σαββάτου βρίσκονται στο καφενείο του χωριού και οι δύο. Κάποια στιγμή ο δράστης αποχωρεί κα μένει το θύμα, που λέει ότι θα φύγει για να πάει για κυνήγι. Στο αυτοκίνητο είχε καραμπίνα. Η πλευρά του δράστη, υποστηρίζει, ότι είχε την καραμπίνα γιατί είχε σκοπό να τον σκοτώσει.

Νωρίτερα και χωρίς να έχει προηγηθεί επεισόδιο ανάμεσά τους, φεύγει από το καφενείο, ο δράστης που φεύγει με το αυτοκίνητό του. Λίγο μετά, βγαίνει ο πρόεδρος της κοινότητας για να πάει για κυνήγι. Σε ένα σημείο, ο δράστης περιμένει το θύμα και πυροβολεί με σκάγια για αγριογούρουνα. Το θύμα χάνει τον έλεγχο και το αυτοκίνητο καταλήγει σε χωράφι. Ο δράστης έχει πυροβολήσει περισσότερες από μία φορές.

