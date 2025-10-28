Δολοφονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα ο 22χρονος δράστης - Πού βρέθηκε το όπλο του

Ο 22χρονος δράστης της δολοφονίας στην Κρήτη οδηγείται στον εισαγγελέα.

Αφού παραδόθηκε στην αστυνομία για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Χανίων, στην Κίσσαμο, ο δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.

Για την ώρα, βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου και ανακρίνεται από τους αξιωματικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Ένας εκ των συνηγόρων του, ανέφερε, ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως και πως «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο».

Το απόγευμα της Κυριακής, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το καθιερωμένο γλέντι στο χωριό Έλος, για τη γιορτή του κάστανου, ο νεαρός πυροβόλησε στο στήθος τον 52χρονο ενώπιον δεκάδων παρευρισκομένων, με αποτέλεσμα το θύμα της επίθεσης να χάσει τη ζωή του.

Ο 22χρονος μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή. Την επομένη όμως, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του. «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 22χρονος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Δολοφονία στην Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στην ανακοίνωσή της για την υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει:

Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Δολοφονία στην Κρήτη: «Δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια», λέει η σύζυγος του θύματος

Νωρίτερα, η σύζυγος του θύματος μίλησε για τις σχέσεις του συζύγου της με την οικογένεια του δράστη, αλλά και τις σχέσεις που είχε με την τοπική κοινότητα, εκφράζοντας το παράπονο, πως

«Να σας πω την αλήθεια, από χθες παρακολουθώ όσα βγαίνουν στον αέρα και είναι κρίμα για έναν άνθρωπο που δεν έχουν καν προλάβει να κηδέψουν ακόμα. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για τον άνθρωπό μου. Δεν ήμουν παρούσα στο γλέντι, γιατί έχασα πρόσφατα έναν δικό μου άνθρωπο. Ήταν μακρινοί συγγενείς. Δεν είχαν σχέσεις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι οικογένειες δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Υπήρχε πάντα ένα μίσος -όχι για περιουσιακά, για γη ή για ζώα. "Μη με κοιτάς, γιατί με κοίταξες... "», εξήγησε στο Mega.

«Η κοινωνία μας είναι πολύ μικρή, έχουμε χωριά που ζουν εννέα και δέκα άνθρωποι» συνέχισε για τον τόπο όπου ζούσε με τον σύζυγό της και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπός μου είχε στιγματιστεί, επειδή ήταν αρκετά οξύθυμος. Όταν τον πείραζαν, ήθελε πάντα να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα. Ήρθα εδώ, γνώρισα τον άνθρωπό μου και ήμασταν μαζί δεκατρία χρόνια. Προσπαθούσα πάντα να είμαστε ήρεμοι».

Όσο για τις εκκρεμότητές του με τον νόμο, η σύζυγος του 52χρονου επιβεβαίωσε, ότι: «Είχε πάρε-δώσε με τις αρχές, πιο πολύ για αδεσποτία».

Τέλος, αναφερόμενη στη δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή του κάστανου, η ίδια ανέφερε, ότι: «Δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια· εδώ ο ένας καλύπτει τον άλλο. Θα τον θάψω στο χωριό μου, όχι στο χωριό του, το χωριό του τον πρόδωσε. Μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν· είναι άδικο και κρίμα. Ό,τι συνέβαινε στο Έλος, αμέσως έλεγαν "αυτός το έκανε". Είπαν ψέματα για ενδοοικογενειακή βία. Ρωτήστε τι πατέρας ήταν, μπορείτε να το ψάξετε».