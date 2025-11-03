Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Το στοιχείο που αναζητούν οι Αρχές

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα σε σαλέ της Αράχωβας ήταν αποτέλεσμα ενός καλά οργανωμένου «συμβολαίου θανάτου».

Το θύμα, γνωστό στις αρχές και κατηγορούμενος στο παρελθόν για εμπλοκή στη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, είχε αποτελέσει στόχο και άλλες φορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος αναζητούν τώρα το άτομο που έδωσε στους εκτελεστές την πληροφορία πως ο 42χρονος θα βρισκόταν στο σαλέ για το Σαββατοκύριακο.

Οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ενέδρα είχε σχεδιαστεί εδώ και καιρό, καθώς οι δράστες φαίνεται να είχαν ήδη κλέψει το όχημα που χρησιμοποίησαν, ενώ ήταν πλήρως εξοπλισμένοι και συντονισμένοι.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, «είναι σαν να περίμεναν την πληροφορία και τη στιγμή που θα μπορούσαν να τον αιφνιδιάσουν στο 'τυφλό' σημείο».

Το θύμα δέχτηκε περίπου δώδεκα σφαίρες, με μόνο μία να εξοστρακίζεται και να καταλήγει σε τζαμαρία του σπιτιού.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews δείχνει το όχημα διαφυγής των εκτελεστών, το οποίο βρέθηκε αργότερα παραδομένο στις φλόγες μαζί με τον οπλισμό τους - μια κίνηση που δείχνει πρόθεση πλήρους εξαφάνισης των ιχνών τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται με επίκεντρο το ποιος «έδωσε» την πληροφορία και ποιοι βρίσκονται πίσω από την εκτέλεση, που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου, πληρωμένου χτυπήματος.