Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Ποιος είναι ο αυτόπτης μάρτυρας «κλειδί»

Άγνωστοι δολοφόνησαν το βράδυ του Σάββατου, 1 Νοεμβρίου, σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα τον Γιάννη Λάλα, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ ενώ μαζί με τον Γιάννη Λάλα ήταν και μια γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σε απόσταση από το ξενοδοχείο εντοπίστηκε από την Αστυνομία και ένα καμένο όχημα, που εικάζουν οι Αρχές ότι είναι το αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών που ενδεχομένως στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα.

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του τον περασμένο Μάιο

Ο Γιάννης Λάλας είχε αθωωθεί από το δικαστήριο για την δολοφονία του Καραϊβάζ λόγω αμφιβολιών.

Επίσης σημειώνεται ότι ο άνδρας, τον περασμένο Μάιο, είχε γλιτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στο ΕΡΤnews: «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», προσθέτοντας ωστόσο πως ο «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή έρευνα στον χώρο στον οποίο συνέβη το έγκλημα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και αυτοψία από τους αστυνομικούς και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτέλεσμα».

Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας

Ο άνδρας είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της «Greek Mafia» για το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Στο σημείο έχουν μεταβεί κλιμάκιο της Ασφάλειας Λιβαδειάς καθώς και κλιμάκιο από την Αθήνα και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο μεταξύ, λαμβάνεται κατάθεση από την κοπέλα που ήταν μαζί του ενώ αναζητούνται και βιντεοληπτικά υλικά από την γύρω περιοχή.

