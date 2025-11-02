Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που βρέθηκε νεκρός στην Αράχωβα

Νεκρός βρέθηκε ο Γιάννης Λάλας, πρόσωπο γνωστό στις αρχές για τη δράση του στο οργανωμένο έγκλημα και κατηγορούμενος στο παρελθόν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο 41χρονος εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή της Αράχωβας, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα βρέθηκε καμένο όχημα, στοιχείο που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ακόμη μία εκτέλεση στο πλαίσιο των «ξεκαθαρισμάτων» που συνεχίζονται αθόρυβα στον χώρο της λεγόμενης Greek Mafia.

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί ως ένας από τους βασικούς υπόπτους για το συμβόλαιο θανάτου του Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021, υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα. Μαζί με τον αδελφό του είχαν προσαχθεί και οδηγηθεί σε δίκη, ωστόσο τον Ιούλιο του 2024 αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Είχε επίσης εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι, με την υπόθεση εκείνη να οδηγείται επίσης σε απαλλαγή. Παρά τις αθωώσεις, το όνομά του παρέμενε συνδεδεμένο με υποθέσεις συμβολαίων, λαθρεμπορίου καυσίμων και εκβιασμών.

Τον Μάιο του 2025 είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση έξω από πρατήριο καυσίμων στα Άνω Λιόσια, ιδιοκτησίας του. Οι δράστες τότε τον είχαν καταδιώξει με θωρακισμένο όχημα και τον είχαν «γαζώσει» με αυτόματα όπλα· σώθηκε μόνο χάρη στη θωράκιση του αυτοκινήτου του. Από εκείνη την ημέρα, ο Λάλας φέρεται να κινείτο με περιορισμένες μετακινήσεις και να απέφευγε δημόσιες εμφανίσεις, φοβούμενος νέο χτύπημα.

Η δολοφονία του στην Αράχωβα, μια περιοχή που δεν συνδέεται με το περιβάλλον του, προκάλεσε αιφνιδιασμό στους αστυνομικούς. Το σκηνικό θύμιζε επαγγελματική εκτέλεση: γρήγορη ενέργεια, καθαρό χτύπημα και οργανωμένη διαφυγή. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς, ενώ λίγο αργότερα είδαν καπνούς από το καμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα για τη διαφυγή των δραστών.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν το συμβάν συνδέεται με τις πρόσφατες ανακατατάξεις στον χώρο των κυκλωμάτων εκβιαστών και λαθρεμπόρων καυσίμων. Ο Λάλας φέρεται να είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στα πρατήρια καυσίμων και σύμφωνα με πληροφορίες είχε έρθει σε ρήξη με άλλες ομάδες του υποκόσμου. «Ήταν θέμα χρόνου να τον βρουν», σχολίασε αξιωματικός της Αστυνομίας, περιγράφοντας ένα περιβάλλον διαρκούς εκδίκησης και «εκκαθαρίσεων».

Με τον θάνατό του, κλείνει ένας ακόμη κύκλος της βίας που ακολουθεί τη λεγόμενη Greek Mafia την τελευταία δεκαετία. Για τις αρχές, ωστόσο, η υπόθεση μόλις ανοίγει ξανά: ο Λάλας μπορεί να μην ήταν πλέον υπόδικος, αλλά θεωρείται ότι γνώριζε πολλά για το πλέγμα ανθρώπων, επιχειρήσεων και «προστασιών» που εξακολουθούν να λειτουργούν κάτω από τη νομική επιφάνεια της Αθήνας.

