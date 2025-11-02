Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Βγήκε στο μπαλκόνι και άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάζνικοφ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ, για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των Αρχών, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δύο δράστες, καθώς στο καμένο ΙΧ που εντοπίστηκε κοντά στο κατάλυμα, βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το καμένο ΙΧ που χρησιμοποίησαν οι δράστες, φέρεται να είχε κλαπεί από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Σχετικά με το πως σημειώθηκε η εν ψυχρώ δολοφονία του, ο Γιάννης Λάλας είχε μεταβεί με μία γυναίκα και άλλους φίλους σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα.

Οι δράστες, κατόπιν παρακολούθησης, όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου, άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάζνικοφ. Ο Γιάννης Λάλας έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες.

Συγκεκριμένα, δέχτηκε καταιγισμό σφαιρών στα άκρα και στον κορμό του σώματος, σε στήθος και κοιλιακή χώρα, εκτός από το κεφάλι του.

Την έρευνα για τη δολοφονία έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και πλέον γίνεται μία προσπάθεια να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των δραστών.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που βρέθηκε νεκρός στην Αράχωβα

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί ως ένας από τους βασικούς υπόπτους για το συμβόλαιο θανάτου του Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021, υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Μαζί με τον αδελφό του είχαν προσαχθεί και οδηγηθεί σε δίκη, ωστόσο τον Ιούλιο του 2024 αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Είχε επίσης εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι, με την υπόθεση εκείνη να οδηγείται επίσης σε απαλλαγή. Παρά τις αθωώσεις, το όνομά του παρέμενε συνδεδεμένο με υποθέσεις συμβολαίων, λαθρεμπορίου καυσίμων και εκβιασμών.

Τον Μάιο του 2025 είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση έξω από πρατήριο καυσίμων στα Άνω Λιόσια, ιδιοκτησίας του. Οι δράστες τότε τον είχαν καταδιώξει με θωρακισμένο όχημα και τον είχαν «γαζώσει» με αυτόματα όπλα και σώθηκε μόνο χάρη στη θωράκιση του αυτοκινήτου του.

Από εκείνη την ημέρα, ο Λάλας φέρεται να κινείτο με περιορισμένες μετακινήσεις και να απέφευγε δημόσιες εμφανίσεις, φοβούμενος νέο χτύπημα. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν το συμβάν συνδέεται με τις πρόσφατες ανακατατάξεις στον χώρο των κυκλωμάτων εκβιαστών και λαθρεμπόρων καυσίμων.

Ο Λάλας φέρεται να είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στα πρατήρια καυσίμων και σύμφωνα με πληροφορίες είχε έρθει σε ρήξη με άλλες ομάδες του υποκόσμου. «Ήταν θέμα χρόνου να τον βρουν», σχολίασε αξιωματικός της Αστυνομίας, περιγράφοντας ένα περιβάλλον διαρκούς εκδίκησης και «εκκαθαρίσεων».

Με τον θάνατό του, κλείνει ένας ακόμη κύκλος της βίας που ακολουθεί τη λεγόμενη Greek Mafia την τελευταία δεκαετία. Για τις αρχές, ωστόσο, η υπόθεση μόλις ανοίγει ξανά: ο Λάλας μπορεί να μην ήταν πλέον υπόδικος, αλλά θεωρείται ότι γνώριζε πολλά για το πλέγμα ανθρώπων, επιχειρήσεων και «προστασιών» που εξακολουθούν να λειτουργούν κάτω από τη νομική επιφάνεια της Αθήνας.