Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Νέα στοιχεία - Τι δείχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας

Καινούργια στοιχεία προκύπτουν για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Από φωτογραφικά καρέ από βίντεο από κάμερες ασφαλείας, έχουν καταγραφεί τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας, τόσο τη μαφιόζικη εκτέλεση στο Λιβάδι του Παρνασσού, όσο και σε αυτή την επίθεση που είχε δεχθεί ένας 34χρονος οπαδός του Ολυμπιακού τον περασμένο Σεπτέμβριο στην περιοχή του Παγκρατίου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι κάμερες λοιπόν, έχουν καταγράψει και αποτυπώνουν τις κινήσεις των κακοποιών.

Δολοφονία Λάλα: Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Στις πρώτες εικόνες, διακρίνεται ο ένας δράστης να οδηγεί μία μηχανή και ο συνεργός του ένα μαύρο πολυτελές όχημα, πριν κάνουν το χτύπημα στο Παγκράτι, με θύμα τον 34χρονο οπαδό, πρώην υπάλληλο του Γιάννη Λάλα και στενό του φίλο.

Όπως διαπιστώθηκε, το μαύρο όχημα είχε μισθωθεί εδώ και ένα χρόνο από μια εταιρεία leasing στο όνομα του επιχειρηματία Μανώλη Πετσίτη και είναι άγνωστο ακόμη, πώς είχε φτάσει στα χέρια των δραστών, των εκτελεστών.

Στις δεύτερες φωτογραφίες έχει καταγραφεί η πορεία του κλεμμένου κόκκινου SUV στο οποίο επέβαιναν οι δύο εκτελεστές της Αράχωβας και είχε κλαπεί από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Έχει καταγραφεί την ώρα που φεύγει από την περιοχή του Γκύζη, όπου διαμένει ο ένας από τους δύο βασικούς δράστης και κατευθύνεται στο Λιβάδι του Παρνασσού.

Υπενθυμίζεται ότι το μαύρο πολυτελές όχημα μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να τα εντοπίσουν. Tο κλεμμένο μπορντό SUV, το οποίο χρησιμοποίησαν την ημέρα της εκτέλεσης στο Λιβάδι του Παρνασσού, λίγη ώρα αργότερα, μετά τη δολοφονία, βρέθηκε καμένο σε περιοχή κοντά στην Αράχωβα.

