Δολοφονία Λάλα: Οι εκτελεστές χρησιμοποίησαν μισθωμένο όχημα επιχειρηματία σε παλαιότερη υπόθεση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, με τις Αρχές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν χρησιμοποιήσει -σε παλαιότερη απόπειρα δολοφονίας- όχημα μισθωμένο στο όνομα γνωστού επιχειρηματία.

Υπενθυμίζεται πως τα ονόματα των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα περιλαμβάνονται και στη δικογραφία σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας, τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι, σε βάρος ενός 34χρονου οπαδού αθηναϊκής ομάδας.

Όπως προέκυψε σχετικά, είχαν χρησιμοποιήσει ένα αυτοκίνητο, πολυτελές SUV πιο συγκεκριμένα, το οποίο ήταν μισθωμένο στο όνομα ενός επιχειρηματία.

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Άφαντο το αυτοκίνητο

Στο πλαίσιο των ερευνών τους για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, οι Αρχές μετέβησαν στην εταιρεία που ανήκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και εκεί τους ενημέρωσαν πως τα στοιχεία τα οποία τους ανέφεραν, δεν ανήκαν σε αυτόν που είχε ενοικιάσει το όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν γνώριζαν κανέναν από τους δύο δράστες, τους οποίους είχε ταυτοποιήσει η αστυνομία, αλλά πως το αυτοκίνητο είχε μισθωθεί στο όνομα του επιχειρηματία.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσπάθησαν να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, όπως και το αυτοκίνητο.

Μάλιστα, για τη σχετική εξέλιξη έχει ενημερωθεί και ο ανακριτής, που ενδεχομένως θα καλέσει σε δεύτερο χρόνο τον συγκεκριμένο άνθρωπο για εξηγήσεις.

Δολοφονία Λάλα: Φίλος με τον Αναγνωστόπουλο ο εκτελεστής

Τους διαλόγους με πρώην συγκρατούμενούς τους, προκειμένου να εντοπίσουν το κίνητρο των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, εξετάζουν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

Σ' έναν από αυτούς τους διαλόγους, όπως προέκυψε από τις νόμιμες επισυνδέσεις, αναφέρεται από τον βασικό κατηγορούμενο και εκτελεστή της υπόθεσης στην Αράχωβα, και το όνομα του Γιάννη Λάλα.

Ειδικότερα, ο 37χρονος κατηγορούμενος ως βασικός εκτελεστής του Γιάννη Λάλα συνομιλούσε με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για τη γυναικοκτονία της Καρολάιν μέσα στη μεζονέτα τους στα Γλυκά Νερά. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι δύο άνδρες φέρεται να απέκτησαν πολύ στενές φιλικές σχέσεις, κατά τη διάρκεια κράτησης του πρώτου στις φυλακές Κορυδαλλού για υπόθεση απαγωγής επιχειρηματία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μετά την αποφυλάκισή του, συνέχισε να συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο πολύ συχνά, ίσως και καθημερινά. Σε μία από αυτές τις επικοινωνίες με τον γυναικοκτόνο της Καρολάιν, ο 37χρονος είχε αποκαλύψει ότι πρώην συνεργός του από άλλη υπόθεση, είχε ζητήσει από τον Γιάννη Λάλα να τον δολοφονήσει.

