Δολοφονία Καρολάιν: Οι πρώτες εικόνες του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου αποκάλυπταν την ενοχή του- Η ανάλυση ειδικού σε νέο ντοκιμαντέρ

Νέο ντοκιμαντέρ του Discovery+ αναλύει την υπόθεση της γυναικοκτονίας της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο τον Μάιο του 2021 στα Γλυκά Νερά.

Ειδικός στη γλώσσα του σώματος ισχυρίζεται ότι ο δολοφόνος «αποκάλυπτε» ήδη τα ψέματά του όταν μιλούσε μπροστά στις κάμερες, πριν από τη σύλληψή του.

Ο συζυγοκτόνος της Καρολάιν «εξέθεσε την ενοχή του» όταν μπροστά στις κάμερες «έτριβε με δύναμη τα μάτια για να προκαλέσει δάκρυα» σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να ξεγελάσει τις ελληνικές αρχές ώστε να πιστέψουν ότι θρηνούσε για τον θάνατό της, ισχυρίστηκε η εκπομπή του «Real Crime The Murder of Caroline Crouch | A Faking It Special».

Ο 34χρονος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τον θάνατο της 20χρονης Καρολάιν στο σπίτι τους στις 11 Μαΐου 2021, μπροστά στα μάτια της 11 μηνών τότε κόρη τους Λυδία.

Στη συνέχεια, στραγγάλισε τον σκύλο της οικογένειας για να κάνει τη δολοφονία να μοιάζει με διάρρηξη και έχυσε κροκοδείλια δάκρυα μπροστά στους αστυνομικούς και την οικογένεια της Καρολάιν προτού οι αρχές καταφέρουν να αποκαλύψουν το έγκλημα που είχε επινοήσει και εκτελέσει ο ίδιος, αναφέρει το ντοκιμαντέρ.

Τότε, μπροστά στους δημοσιογράφους «ξεσπούσε σε κλάματα», πήγε στην κηδεία της Καρολάιν με το ελικόπτερο και αγκαλιά την 11μηνη κόρη του και παρηγόρησε τους συντετριμμένους γονείς της.

Αλλά στο νέο ντοκιμαντέρ του Discovery+, ένας ειδικός στη γλώσσα του σώματος ισχυρίζεται ότι η ενοχή του ήταν έκδηλη από τις πρώτες εικόνες μπροστά στις κάμερες: τότε που έπιανε τα μάτια του και τα πίεζε για να κλάψει.

Στο «The Murder of Caroline Crouch: A Faking It Special» στο Discovery+, ο Dr Cliff Lansley αναφέρει ότι ο Αναγνωστόπουλος προσπάθησε να «δημιουργήσει την εντύπωση της θλίψης» «πιέζοντας με τα δάχτυλά του στη γωνία των ματιών του» για να προκληθούν δάκρυα.

«Στο τέλος, τραβάει το βλέφαρο τόσο πολύ που γυρίζει από μέσα προς τα έξω. Γυρίζει πίσω εδώ. Έτσι, προσπαθεί πραγματικά να προκαλέσει δάκρυα στα μάτια του επειδή θέλει να απεικονίσει τη θλίψη. Αλλά όταν κοιτάμε ξανά στο πρόσωπό του, δεν υπάρχει καμία ένδειξη θλίψης» λέει μεταξύ άλλων.

Μία ακόμα μικροένδειξη της ενοχής του Αναγνωστόπουλου, σύμφωνα με τον ειδικό είναι ότι ανασήκωσε τον έναν μόνο ώμο.

Ο ειδικός λέει μεταξύ άλλων, ότι στα 30 χρόνια καριέρας του δεν έχει δει ποτέ «ένα ελαφρύ, μονόπλευρο ανασήκωμα των ώμων όταν οι άνθρωποι λένε την αλήθεια».

