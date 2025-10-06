Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του εκτελεστή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, όπου έπεσαν νεκροί δύο άνδρες, 68 και 61 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης άνοιξε πυρ με πυροβόλο όπλο εναντίον των δύο ανδρών και διέφυγε με μηχανή αμέσως μετά την επίθεση. Στο σημείο αναμένονται ενισχύσεις από την Υποδιεύθυνση Ανθρωποκτονιών της Αθήνας, που θα συνδράμει στις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να εντοπίσουν την πορεία διαφυγής του δράστη, ενώ η περιοχή γύρω από το κάμπινγκ έχει αποκλειστεί.

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, που μίλησε στον ΣΚΑΪ, ο δράστης φέρεται να είναι ανήλικος, και οι Αρχές θεωρούν ότι η σύλληψή του είναι θέμα χρόνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί ξανά ένοπλη επίθεση στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά και παλαιότερα μέσα στο καλοκαίρι. Οι δύο προηγούμενες απόπειρες φαίνεται πως συνδέονται με το διπλό φονικό, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη διευκρινιστεί το κίνητρο πίσω από τη νέα αυτή δολοφονία.

Η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, καθώς το κάμπινγκ ήταν γνωστό για τη μακροχρόνια λειτουργία του και τα θύματα ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στην περιοχή.

