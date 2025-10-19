Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Τι αναμένεται να υποστηρίξουν στις απολογίες τους οι 22χρονοι σήμερα

Απολογούνται σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το μεσημέρι της Κυριακής έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 60χρονου επιστάτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο δεύτερος 22χρονος, φερόμενος ως συνεργός, θα φτάσει στο Δικαστικό Μέγαρο όταν ολοκληρωθεί η απολογία του πρώτου κατηγορουμένου.

Οι δυο τους, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, με τον πρώτο 22χρονο να αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας πως δεν είναι εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του, πως δεν μπήκε στο κάμπινγκ, δεν πυροβόλησε και δεν είχε και όπλο, αλλά ήταν αυτός που έμεινε έξω και περίμενε τον δεύτερο 22χρονο να βγει.

Παράλληλα, θα επισημάνει το γεγονός του ότι δε βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του. Ο δεύτερος 22χρονος, θα επιμείνει στο ότι ήταν ο ίδιος συνεργός, ενώ αναμένεται να καταθέσει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.