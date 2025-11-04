Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια που καταζητούνταν

Παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια που καταζητούνταν από την αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, δικηγόρος των τριών καταζητούμενων τηλεφώνησε νωρίτερα στην ασφάλεια, υποδεικνύοντας προκαθορισμένο σημείο, στο οποίο θα παραδίδονταν και θα συλλαμβάνονταν.

Τα τρία άτομα που παραδόθηκαν φέρονται να είχαν επικοινωνία με τους μεγαλύτερους της οικογένειας, οι οποίοι τους παρότρυναν να παραδοθούν την αστυνομία πριν την Πέμπτη οπότε και έχει προγραμματιστεί η απολογία άλλων δύο εμπλεκόμενων. Πρόκειται για τον 25χρονο αδελφό των τριών που καταζητούνται και τον 30χρονο ξάδερφό τους, οι οποίοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο ΠΑΓΝΗ.

Στα προφίλ των έξι ατόμων στα social media κυριαρχούν φωτογραφίες με πιστόλια, καλάσνικοφ και μπαλωθιές από γλέντια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τα έξι ονόματα το ένα ανήκει στον 39χρονο νεκρό, ενώ οι υπόλοιποι πέντε σχετίζονται με την άλλη οικογένεια - τέσσερα αδέλφια και ένας ξάδελφος. Δύο από αυτούς, ηλικίας 25 και 30 ετών, που είναι ξαδέλφια μεταξύ τους, παραμένουν φρουρούμενοι σε νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι τρεις αναζητούνται από τις αρχές.