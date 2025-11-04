Βορίζια: «Θα σκότωναν και τους γιους μου», λέει η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη

Το χωριό Βορίζια θρηνεί δύο νεκρούς, θύματα της συνέχειας μιας πολύχρονης βεντέτας, με την τοπική κοινότητα να εκφράζει φόβους για νέα αιματηρά επεισόδια ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Από τους έξι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως άμεσα εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φουντεδάκη, το γένος Φραγκιαδάκη, οι τρεις παραμένουν ασύλληπτοι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη περιέγραψε τη στιγμή που είδε νεκρό τον 39χρονο, υποστηρίζοντας ότι από τύχη δεν έχασε και τα παιδιά της.

«Έχω πέντε κοπέλια και μου τα άφησαν στον δρόμο. Ο άντρας μου κάθε πρωί όταν δεν είχαν σχολείο τα έπαιρνε και πήγαιναν στα ζώα. Εκείνη τη μέρα τα κοπέλια επειδή δεν ήταν καλά ο μεγάλος, δεν τα πήρε. Θα μου τα είχαν και αυτά σκοτωμένα. Σκοτωμένα. Έφυγε να πάει στα ζώα και άκουσε μπαλοθιές και έτρεχε και πήγε πέρα-πέρα γιατί θα σκοτώνανε και εμένα και φώναζα "Φανούρο, Φανούρο" και με ακούσανε μετά και φύγανε. Πήγα και τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι, νεκρό! Έπαιρνα το ασθενοφόρο, παίρναμε γείτονες εκεί και δεν ερχόταν κανείς να μου τον σώσει, κανείς», είπε η σύζυγος του 39χρονου που έπεσε νεκρός από την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια.

Αργότερα, μιλώντας στο Mega, η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη ανέφερε: «Έτυχε και πέρναγε ο άντρας μου να πάει στα ζώα – τα ζώα είναι στη Λοχριά – και ευτυχώς δεν είχα τα κοπέλια μου μέσα, γιατί τα παίρνει κάθε Σαββατοκύριακο. Τα παίρνει μαζί και βοηθούν. Και ευτυχώς είχε πυρετό ο μεγάλος μου γιος. Αλλιώς θα μου είχαν σκοτώσει και τους γιους μου. Και άκουγα μπαλοθιές, γιατί ήταν πέντε λεπτά δρόμος και ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. Βγήκα και ακούω τις μπαλοθιές και λέω "Παναγία μου". Έπαιρνα τηλέφωνα και φώναζα "Πάρτε το Φανούρη μου, μην τον βλάψει άνθρωπος". Και έφτασα πέρα, με τα πόδια, στο μνημείο — και ήθελαν να μου “παίξουν” κι εμένα. «Τους είδα όλους. Έφτασα στο μνημείο, με βλέπουν κι εγώ φώναζα "Φανούρη, Φανούρη" και γύρισαν τα πιστόλια να μου "παίξουν" όλοι. Δεν κατέχω ποιος Θεός τούς έβαλε κάτω από τα σπίτια τους. Έχω ένα κοπέλι 10 χρονών, ένα 6, ένα 3, ένα 1,5 χρονών και ένα 5 μηνών. Ήταν πενήντα νοματέοι και ο άντρας μου σκοτωμένος μέσα στο αμάξι. Και δεν έφτανε αυτό - τον χλευάζανε κιόλας».

Βορίζια: Εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης

Η αστυνομία εκτιμά ότι ενδέχεται να παραδοθούν τις επόμενες ημέρες, όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Ωστόσο, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, έπειτα από εντατικές έρευνες εντός και εκτός του χωριού, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τα τρία καταζητούμενα αδέλφια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι μεγαλύτεροι της οικογένειας έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και τους παροτρύνουν να παραδοθούν πριν από την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή.

Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνες σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και κτίρια όπου θα μπορούσαν να έχουν κρυφτεί, τόσο εντός όσο και εκτός του χωριού, ενώ γίνεται και χρήση drone από την αστυνομία για έρευνα στο βουνό.

Στα προφίλ των έξι ατόμων στα social media κυριαρχούν φωτογραφίες με πιστόλια, καλάσνικοφ και μπαλωθιές από γλέντια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τα έξι ονόματα το ένα ανήκει στον 39χρονο νεκρό, ενώ οι υπόλοιποι πέντε σχετίζονται με την άλλη οικογένεια - τέσσερα αδέλφια και ένας ξάδελφος. Δύο από αυτούς, ηλικίας 25 και 30 ετών, που είναι ξαδέλφια μεταξύ τους, παραμένουν φρουρούμενοι σε νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι τρεις αναζητούνται από τις αρχές.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι έπεσαν περισσότερες από 250 σφαίρες, ενώ οι τραυματίες και οι νεκροί δεν προήλθαν από πυρά καλάσνικοφ, αλλά από πιστόλια και κυνηγετικές καραμπίνες. Έχουν εντοπιστεί βολίδες από καλάσνικοφ, όμως δεν έχουν πλήξει κάποιον άνθρωπο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον ακριβή αριθμό και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ανταλλαγή πυροβολισμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συμμετεχόντων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από έξι. Μέχρι στιγμής, είναι βέβαιο ότι έξι άτομα έχουν εμπλακεί στη συμπλοκή - ο ένας είναι νεκρός. Πρόκειται για μια βεντέτα γνωστή σε όλους στο χωριό και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για συμφιλίωση, η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες αποκλιμακώθηκε ποτέ.

Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία στο χωριό

Έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων θα παραμείνουν κλειστά, με απόφαση του Δήμου Φαιστού, έπειτα από το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε την περιοχή το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του δήμου, για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

«Έπειτα από επικοινωνία του δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Βοριζίων θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 5 έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων», αναφέρει η ανακοίνωση. Τα σχολεία δεν λειτούργησαν ούτε τη Δευτέρα ούτε την Τρίτη, καθώς οι τοπικές αρχές έκριναν απαραίτητο να παραμείνουν κλειστά μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ηρεμία και η ασφάλεια στην κοινότητα.