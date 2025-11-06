Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

Προφυλακιστέοι σχετικά με το επεισόδιο πυροβολισμών με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Κρήτης κρίθηκαν οι δύο τραυματίες, που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι δύο τραυματίες, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, απολογήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, την οποία δεν κατάφεραν να την πείσουν με τις εξηγήσεις τους.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας, στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών.

Βορίζια: Γιατί άρχισαν με καθυστέρηση οι απολογίες

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, λίγο πριν από τις 03:00 μετά το μεσημέρι, καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ασχολήθηκε στα δικαστήρια τόσο με τις καταθέσεις των γυναικών της οικογενείας Φραγκιαδάκη, μητέρας των τεσσάρων αδελφών και συζύγου του ενός, όσο και με την περίπτωση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.

Σήμερα, μάλιστα, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένα ακόμα άτομο για τη συμποκή του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια Κρήτης. Αποτυπώνεται στο βίντεο να είναι «παρών» κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, και είναι ξάδερφος του 43χρονου γαμπρού του 39χρονου νεκρού, ο οποίος φαίνεται στο σχετικό υλικό να ανοίγει πυρ με καλάσνικοφ.

Ο προσαχθείς αναζητούνταν από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, και συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11).

Βορίζια: Η υπερασπιστική γραμμή των συλληφθέντων

Όσον αφορά στην υπερασπιστική γραμμή των τριών, πρώτων συλληφθέντων στα Βορίζια, παρόλο που οι ίδιοι τυπικά δεν έχουν πει απολύτως τίποτα, αφήνουν να εννοηθεί ότι το περασμένο Σάββατο ήταν «παρόντες στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, αλλά εκείνοι δεν πυροβόλησαν καθώς δεν είχαν όπλα».

Σύμφωνα με τη νομική τους ομάδα, την οποία επικαλείται το Mega, τα τρία αδέρφια φέρεται να «προσπάθησαν να διαφύγουν, φοβούμενοι εκδικητικές ενέργειες, και όχι γιατί είχαν την αίσθηση πως θα συλληφθούν για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς». Πλέον, οι Αρχές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην έκρηξη της Παρασκευής, όπου εκτιμούν πως ήταν διαφορετικά πρόσωπα ο «μεταφορέας» και το άτομο που συναρμολόγησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Με πληροφορίες από Cretalive

