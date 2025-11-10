Βοιωτία: Αποφυλακίστηκε η 62χρονη που είχε θάψει τη μητέρα της

Με την παρέλευση του ενός μήνα, απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών, η 62χρονη στη Βοιωτία, που είχε παραδεχθεί ότι είχε θάψει τη μητέρα στην αυλή του σπιτιού της, αφέθηκε ελεύθερη.

Υπενθυμίζεται πως η καταδίκη της 62χρονης στη Βοιωτία αφορούσε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, με τους δικαστές να απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της, δεν της αναγνώρισαν ελαφρυντικά και όρισαν ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να μην δοθεί αναστολή και να εκτίσει δύο μήνες. Τελικά, το δικαστήριο όρισε να εκτίσει έναν μήνα, με το υπόλοιπο της ποινής να είναι εξαγοράσιμο ή με αναστολή.