Βίντεο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου στην Πάτρα - «Είναι πολύ ντροπαλό παιδί, έχει υποστεί ξανά bullying»

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 15χρονου στην Πάτρα, καταγράφει τα δευτερόλεπτα πριν και μετά την άγρια επίθεση των τριών ανηλίκων εις βάρος του παιδιού.

Την Πέμπτη, οι τρεις ανήλικοι έστησαν ενέδρα στον 15χρονο, σε κεντρική πλατεία της Πάτρας και σύμφωνα με τοπικά μέσα, επί της λεωφόρου Βενιζέλου. Τον χτύπησαν και τον έστειλαν στο νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Επί τρεις ώρες, οι ανήλικοι δράστες έδιναν εξηγήσεις στο δικαστικό Μέγαρο Πατρών. Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πάτρα: «Έσπασε μύτη και σαγόνι», λέει ο πατέρας του 15χρονου

«(Έχει χτυπήματα) στο πόδι, έχει σπάσει τη μύτη και το σαγόνι και από τις δύο μεριές και του έχουν βάλει βίδες», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου σύμφωνα με το Mega, που παρουσίασε και το βίντεο ντοκουμέντο από την ώρα της επίθεσης.

«Εκεί είναι σαν πλατεΐτσα όπως είναι το μαγαζί, στα πενήντα μέτρα με εκατό έχει μία πλατεία, εκεί τον χτύπησαν. Το πήραν κάτω στο μαγαζί, του καθάρισαν τη μύτη που είχε αίματα και ήρθε το ΕΚΑΒ και το πήγαν στο Καραμανδάνειο», συνέχισε ο πατέρας του θύματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των τριών παιδιών που ξυλοκόπησαν τον 15χρονο, είναι συμμαθητής του θύματος. Όσο για τους άλλους δύο, ήταν άγνωστοι στο θύμα.

Πάτρα: Τι αναφέρει η μητέρα του ενός από τους τρεις ανήλικους

Μητέρα ενός εκ των τριών παιδιών περιέγραψε στο Live News: «Ο γιος μου και οι άλλοι δύο συναντήθηκαν για να πάνε σε κάτι γενέθλια. Το δικό μου το παιδί είχε πάρει άδεια από τον πατέρα του για να πάει. Ενώ βρισκόντουσαν στη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου και Μαυροκορδάτου ο ένας κινήθηκε προς το θύμα που συνάντησαν τυχαία στον δρόμο. Τον ρώτησε ‘γιατί βρίζεις τη μάνα μου’ και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Το δικό μου το παιδί έπαθε σοκ και το άλλο αγόρι έτρεξε να βοηθήσει. Το παιδί μου βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή».

Πάτρα: «Πολύ ήσυχο και ντροπαλό παιδί, έχει πέσει ξανά θύμα bullying»

«Βγήκαν έξω οι γιατροί και είπαν στους γονείς ‘αυτό δεν είναι απλά χτύπημα, πρέπει να του είχαν λιώσει το κεφάλι κυριολεκτικά’. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ ήσυχο, πάρα πολύ ντροπαλό. Αυτά ήταν στο Γυμνάσιο, στο οποίο γράφτηκε το παιδί. Ήταν σε εισαγωγικά συμμαθητές του», δήλωσε η θεία του 15χρονου.

«Έχει ξαναδεχθεί (επίθεση) πριν δύο χρόνια. Τον κορόιδευαν. Είμαστε σοκαρισμένοι και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα», σημειώνει από τη δική του πλευρά, ο πατέρας του ανηλίκου θύματος της επίθεσης στην Πάτρα.

